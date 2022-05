Marie Brand e il fascino della violenza/ Su Rai 2 il film con Mariele Millowitsch

Marie Brand e il fascino della violenza, film di Rai 2 diretto da Nicole Wegman

Marie Brand e il fascino della violenza va in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 maggio, a partire dalle ore 15:45 su Rai 2. Si tratta di una pellicola prodotta è realizzata nel 2019 in Germania e proposta direttamente sul circuito dell’home video senza il consueto passaggio le sale cinematografiche.

La regia è stata affidata a Nicole Wegman la quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti attori molto famosi in Germania e anche in Italia per i tappi trascorsi in serie televisive come Mariele Millowitsch, Hinnerk Schönemann, Shenja Lacher, Ben Münchow, Sebastian Schneider e Gerhard Roiss.

Marie Brand e il fascino della violenza, la trama del film: una situazione da tenere sotto controllo e…

Leggiamo la trama di Marie Brand e il fascino della violenza. I due agenti di polizia Jan Nowak e Arndt Krieger devono fare un turno di notte. In particolare, in quella che sembra essere una tranquilla cittadina sono di pattuglia per tenere sotto controllo la situazione ed evitare che possano accadere incidenti e possibili furti.

Mentre stanno girando tra le strade cittadine decidono di fermarsi per effettuare un controllo a quello che appare come una normale gruppo di giovani che vuole divertirsi durante le ore notturne. Purtroppo quel semplice controllo ben presto si trasforma in un dramma con il caos che scatta non appena gli agenti di polizia si avvicinano ai giovani e chiedono documenti e lumi sul loro comportamento.

La situazione degenera immediatamente ed alcuni giovani che fanno parte del gruppo, utilizzano delle armi con le quali dimostrano una inaudita violenza che li porta a colpire mortalmente proprio Nowak. Fortunatamente il suo collega si salva miracolosamente anche se rimane completamente sotto shock.

Le indagini di quanto accaduto vengono quindi affidate ai commissari Marie Brand e Jurgen. I due si trovano costretti a collaborare per riuscire a risolvere questo caso di violenza notturna e dopo aver interrogato Krieger si rendono conto che ci sia qualcosa che non torna nella vicenda.

L’uomo sembra essere piuttosto evasivo e soprattutto fornisce dei particolari poco chiari che sembrano andare in contrasto tra di loro. Jurgen che da sempre lo conosce è convinto della sua buona fede e cerca di spiegare a Marie che queste incongruenze possono essere frutto dello shock subito e del forte dolore per la perdita del suo compagno e amico di mille battaglie. Tuttavia Marie non appare convinta e decide di lasciare aperte tutte le parti ed infatti ci sarà una clamorosa svolta che porterà ad una verità inconfessabile.

