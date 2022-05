Marie Brand e l’amore fatale/ Su Rai 2 il film con Mariele Millowitsch

Marie Brand e l’amore fatale, film di Rai 2 con una trama avvincente

Marie Brand e l’amore fatale va in onda oggi, lunedì 9 maggio, su Rai 2 a partire dalle ore 15.45. Girato nel 2018 da Judith Kennel, Marie Brand und das Verhängnis der Liebe è uno dei numerosi capitoli della serie tv tedesca di genere poliziesco. In produzione dal 2008 da Eyeworks, vede tra gli interpreti principali Mariele Millowitsch (nel ruolo di Marie Brand), Hinnerk Schönemann e Thomas Heinze.

Rinascere, film storia vera Manuel Bortuzzo/ Streaming Rai 1: incidente e nuovo sogno

La serie è composta da 26 episodi e Maria Brand e l’amore fatale è il ventitreesimo. Studiato e girato per la tv e con un budget da piccolo schermo mostra tutti i suoi limiti anche se al suo interno ci sono diversi spunti interessanti e una trama che può risultare a tratti avvincente.

Marie Brand e l’amore fatale, la trama del film: il ritrovamento di un cadavere

Il film tv Marie Brand e l’amore fatale comincia con il ritrovamento di un cadavere: Nadine Ullrich viene trovata morta in un parco. Nadine era una giovane ragazza, assistente di Jörg Korfmann, noto psicoterapeuta di Colonia. L’omicidio viene presto preso in mano dai commissari Marie Brand e Jürgen Simmel che cominciano ad indagare e capiscono che la giovane donna aveva dei problemi con il titolare.

Dan il terribile/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson

Infatti, si recano in visita da Korfmann, in seduta con il paziente Detlef Stelzer che, non appena viene a sapere della morte di Nadine, scappa. L’uomo viene condannato per violenza e inserito nella lista dei potenziali sospettati. Brand e Simmel cominciato a dubitare anche dello studente Sebastian Decker, che ha fornito un alibi allo psicoterapeuta. Nel corso delle indagini, i due commissari capiranno presto che la vicenda è molto più articolata e grave di quanto sembra. Troveranno il colpevole?

LEGGI ANCHE:

Mara e il crepuscolo degli dei/ Su Italia 1 il film di Tommy Krappweis

© RIPRODUZIONE RISERVATA