Marie Fredriksson, è morta la cantante dei Roxette/ L’addio commosso di Per Gessle

Sono stati uno dei gruppi più popolari degli anni 80 e 90, gli svedesi Roxette. Erano un duo, la cantante Marie Fredriksson e il chitarrista Per Gessie. Tante le hit di successo, come It Must Have Been Love che faceva parte della colonna sonora del fiml Pretty Woman. Dai tempi degli ABBA, erano il gruppo svedese di maggior successo. Secondo quanto annunciato poco fa dai suoi rappresentanti stampa, Marie Fredriksson è morta all’età di 61 anni soltanto. Aveva un tumore al cervello che era comparso per la prima volta nei primi anni Duemila, ma che poi recentemente era ricomparso: “È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che uno dei nostri artisti più grandi e amati è sparito. Marie Fredriksson è morta la mattina del 9 dicembre a causa della sua precedente malattia”, scrive Marie Dimberg, referente stampa e responsabile di Roxette e Gyllene times in un comunicato stampa. Da quanto si capisce, Marie era guarita dal tumore che poi evidentemente è ricomparso lasciandola senza scampo. Separata dal marito, aveva due figli. La famiglia ha anche fatto sapere che Marie sarà sepolta in forma privata alla presenza dei soli familiari.

L’ADDIO DI PER GESSLE

L’ha ricordata anche il suo compagno nei Roxette, Per Gessle: “Il tempo passa così in fretta. Sembra ieri quando Marie e io eravamo seduti nel mio piccolo appartamento ad Halmstad e condividevamo i nostri sogni. E che sogno fantastico abbiamo condiviso! Grazie Marie, grazie per TUTTO. Eri una musicista davvero unica, una cantante a un livello che non rivedremo quasi mai più. Hai dipinto le mie canzoni in bianco e nero con i colori più belli. Sei stata un’amica meravigliosa per oltre quarant’anni. Sono orgoglioso, onorato e felice di aver condiviso così tanto tempo, talento, calore, generosità e umorismo. Tutto il mio amore per te e la tua famiglia. Le cose non saranno mai più le stesse”. Dopo una separazione di alcuni anni, il gruppo si era ricomposto per un tour mondiale di grande successo, dall’Asia all’America durato dal 2011 al 2012. L’ultimo album inciso dalla cantante era uscito tre anni fa, nel 2016, intitolato Good Karma. Non ci sarà nessun tour, che avrebbe dovuto celebrare i trent’anni di esistenza dei Roxette, perché ricompaiono i segni della malattia e i medici le proibiscono di fare ancora concerti. Lei stessa lo annunciò su Facebook.

