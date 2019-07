MARIE IS ON FIRE MAI SOLA/ Su Canale 5 il film con Christine Eixenberger (15 luglio)

Oggi pomeriggio, alle 16:45, su Canale 5 andrà in onda in prima tv il film Marie is on fire – Mai sola. Si tratta di una pellicola per la tv prodotta e girata in Germania nel 2018, con la regia di Hans-Jörg Hofer. Fanno parte del cast molti attori che hanno realizzato film per la tv molto seguiti negli stati in lingua tedesca, in particolare la Germania e l’Austria. Christine Eixenberger interpreta la protagonista Marie, quindi il cast viene completato da Saskia Vester, Stefan Murr, Julian Looman, Wolfgang Fierek, Katharina Müller-Elmau, Wolfgang M. Bauer e ancora Ferdinand Dorfler e Gabriel Raab. La serie di “Marie is on fire” ha avuto molto successo in Germania, con le storie della giovane impegnata nella centrale dei vigili del fuoco che sta accompagnando i pomeriggi in prima visione su Canale 5. Marie vive e lavora in un piccolo villaggio del sud della Baviera ed è un punto di riferimento per la sua comunità, oltre a vivere la storia d’amore col suo Stefan, che spesso però si sovrappone alle vicende del luogo con esiti imprevedibili.

MARIE IS ON FIRE – MAI SOLA, LA TRAMA

Marie is on fire – Mai sola racconta le vicende della protagonista Marie, una vigilessa del fuoco che si trova a dover compiere con la sua squadra un intervento molto particolare. Si scatena infatti un violento incendio in una fabbrica a Wildegg, dove si svolgono le vicende della pellicola, e questo mette a repentaglio il futuro di molte operaie che rischiano di perdere il loro lavoro. Sarebbe un vero disastro sociale per la città e c’è una sola soluzione per evitarlo: soddisfare un ordine che le operaie avrebbero dovuto portare a termine, ma la fabbrica e i macchinari incendiati non potrebbero mai essere rimpiazzati in tempo. L’ordine consiste in ben 400 reggiseni ordinati da un sexy shop locale. Marie mette a disposizione la sua caserma dei vigili del fuoco, dove tutti si mettono a lavorare cucendo febbrilmente i reggiseni e cercando di fare in tempo per evadere l’ordine, con i pompieri che si mettono dunque al servizio della comunità in maniera del tutto inusuale. A supervisionare le operazioni c’è Jana, che ha disegnato il reggiseno ottenendo il grande ordine da parte del sexy shop e che viene chiamata a sostenere Marie per compiere un’impresa che salverà il posto di lavoro delle operaie. Nel frattempo, Marie si trova a dover gestire la sua vita privata, con il padre Ernst che in particolare si frappone al suo sogno d’amore di iniziare a convivere con Stefan. Ernst decide infatti di andare a vivere con i due giovani sotto lo stesso tetto, con tutto ciò che ne consegue.

