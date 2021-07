Marie is on Fire: Mai sola/ Su Canale 5 il film con Christine Eixenberger (16 luglio)

Marie is on Fire: Mai sola andrà in onda alle 16.45 di oggi, 16 luglio 2021, all’interno della programmazione di Canale 5. Si tratta di un film di ispirazione drammatica prodotto in Germania nel 2017. La pellicola che ha visto il piccolo schermo nel 2017 gode della regia di Hans-Jörg Hofer e vede Christine Eixenberger nel ruolo di protagonista principale. Buona anche l’interpretazione di Stefan Murr che ricopre il ruolo di protagonista maschile. La pellicola fa parte di una serie molto amata dal pubblico e costruita direttamente per la televisione. I film della saga dunque non sono mai usciti in sala.

La storia del dottor Wassell/ Su Rete 4 il film di Cecil B. DeMille (oggi, 16 luglio)

Marie is on fire, la trama del film

Il film Marie is on Fire: Mai sola ruota sulla vita di Marie un vigile del fuoco volontario che dovrebbe occuparsi solamente del centralino della caserma. La sua irruenza e il suo carattere dedito ad aiutare le altre persone la porta spesso a contravvenire agli ordine motivo per la quale si ritrova sulla scena di un incendio che interessa una fattoria. Durante le operazioni di spegnimento Marie fa amicizia con Luise, la proprietaria dell’immobile interessato dall’incendio. Luise ha anche un allevamento di cavalli ma non ha una situazione economica florida, anzi si trova sull’orlo della bancarotta. Le due donne cercano di salvare quanto meno l’allevamento di cavalli e Marie si adopera per far avere alla sua nuova amica un finanziamento che gli possa permettere di contrastare le difficoltà economiche.

Le Crociate/ Streaming del film su Rete 4 con la regia di Ridley Scott

Non tutto va per il verso giusto e a Luise l’aiuto economico viene clamorosamente negato. Come se non bastasse Marie deve fare il conto anche con la sua vita privata, da una parte il padre Ernst decide di trasferirsi a casa sua, dall’altro improvvisamente si riaffaccia nella sua vita il suo ex, Phillip. Marie si ritrova in un turbinio di emozioni fin quando per fortuna il suo carattere forte riuscirà a dipanare la matassa che si era creata. La due donne riusciranno inoltre ad affrontare i problemi economici di Luise e alla fine della storia la loro amicizia si rinsalderà in maniera plateale.

LEGGI ANCHE:

The Fast and the Furious: Tokio Drift/ Streaming del film su Italia 1 con Toretto

© RIPRODUZIONE RISERVATA