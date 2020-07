Marie is on fire – Mai sola/ Su Canale 5 il film con Christine Eixenberger

Marie is on fire – Mai sola va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio, alle ore 16:30. Si tratta di un film televisivo che fa parte di una lunga serie dedicata a questo personaggio realizzata in Germania nel 2017 con la regia affidata a Hans Jorg Hofer il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura di una sceneggiatura. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Christine Eixenberger, Stefan Murr, Wolfgang Fierek, Saskia Vester e Katharina Muller Elmau.

Marie is on fire – Mai sola, la trama del film

Ecco la trama di Marie is on fire – Mai sola. Marie si dimostra sempre di più un’importante risorsa per la squadra locale di volontari che si occupa di tutte quelle impellenze riguardanti i vigili del fuoco. Sa gestire con grande maestria e self control ogni genere di situazione, il che le permette di essere molto apprezzata dai cittadini e dei propri compagni di squadra. Al termine di una importante missione si imbatte in una donna di nome Luisa la quale con il solo aiuto delle proprie forze e con la propria tenacia, sta portando avanti la gestione piuttosto complessa dell’allevamento di cavalli. La donna può contare soltanto sulle proprie energie e sulla propria voglia di portare avanti una tradizione familiare. Marie è molto colpita dallo spirito combattivo di Luisa e soprattutto non può sopportare che sia stata abbandonata completamente a se stessa dal suo ex compagno e dagli altri componenti della famiglia.

In ragione di ciò, decide di darle un importante contributo che le permette di gestire al meglio le tante esigenze quotidiane che richiede un allevamento di cavalli. Tuttavia, Marie dovrà fare i conti con alcune novità riguardanti la sua sfera familiare che potrebbero causarne degli scompensi di una non semplice gestione. Innanzitutto, scopre che suo padre Ernst sta prendendo in considerazione l’opportunità di andare a vivere nella stessa casa di sua sorella e soprattutto insieme a Stefan. Lei è piuttosto contrariata per questa incredibile decisione e al tempo stesso si troverà ad affrontare una novità che riguarda la sua sfera sentimentale allorché incontra a distanza di tanto tempo il suo ex fidanzato Philipp. Insomma, per la povera Marie ci sono tante impellenze da gestire al di fuori della squadra di volontari di vigili del fuoco che riguardano la sua felicità e soprattutto la sua sfera familiare.

