Marie is on fire – Solo la verità/ Su Canale 5 il film con Stefan Murr (7 agosto)

Marie is on fire – Solo la verità vain onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata in Germania nel 2017 con la regia di Hans-Jorg Hoger il quale ha collaborato anche per la stesura del soggetto e della sceneggiatura. La pellicola è stata distribuita direttamente nel settore televisivo ed ha nel proprio cast Christine Eixenberger, Stefan Murr, Wolfgang Fierek, Saskia Vester e Katharina Muller Elmau.

Marie is on fire – Solo la verità, la trama del film

Ecco la trama di Marie is on fire – Solo la verità. Nella piccola cittadina dove vive Marie e soprattutto dove svolge il suo ruolo di coordinazione e di intervento per quanto riguarda la squadra di volontari dei Vigili del Fuoco, ci sono tante nuove situazioni che purtroppo mettono a disagio i vari componenti della squadra. In particolare, la donna cerca di essere piuttosto brava nell’aiutare il suo collega dei vigili del fuoco Gerhard il quale improvvisamente si trova a gestire la malattia della moglie Camilla. Quest’ultima ha da poco scoperto di essere malata di cancro e che probabilmente non riuscirà a sopravvivere. Una situazione molto difficile soprattutto anche perché i due genitori cercano di mantenere nascosta la cosa ai loro figli per consentire loro di vivere al meglio gli ultimi mesi al fianco della propria amata mamma.

Questo segreto viene messo a rischio nel momento in cui lo scopre il baby-sitter che è stato assunto su suggerimento di Maria per occuparsi delle figlie di Gerhard. Dovrà quindi cercare di aiutare la coppia di amici nel portare avanti un’esperienza drammatica e al tempo stesso non eccessivamente pesante agli occhi dei figli. In tutto questo Marie si ritrova anche a gestire quelle che sono le situazioni riguardanti la sua vita privata che negli ultimi giorni è stata ravvivata dalle ritorno di fiamma con il suo storico fidanzato Stefan.

Ovviamente, non sono tutte rose e fiori anche perché ci si mette il difficile rapporto che la donna sta gestendo con suo padre Ernest. L’uomo vorrebbe che la figlia torni a vivere insieme a lui, mentre lei ha deciso di intraprendere questo percorso anche e soprattutto per avere maggiore indipendenza per quanto concerne le scelte della sua vita privata. Come se non bastasse tutto questo ci si mette anche l’improvviso e inaspettato arrivo di Philip che nella vita di Marie ha rappresentato qualcosa di importante e ancora vivo. Bisognerà quindi scoprire quali saranno le conseguenze per la giovane volontaria della squadra dei Vigili del Fuoco.

