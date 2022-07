Marie is on fire tempi burrascosi/ Su Canale 5 il film con Christine Eixenberger

Marie is on fire tempi burrascosi va in onda oggi, sabato 16 luglio 2022, a partire dalle ore 16.45 sulla rete ammiraglia di Canale 5. Il film è stato scritto e diretto per il piccolo schermo e fa parte di un cicl di film prodotti in Germania dove ha avuto un grandissimo successo per poi arrivare in tutto il mondo. Le storie ruotano sempre attorno al ruolo di una donna forte, la Marie che da il titolo e che è vigile del fuoco volontario di un piccolo villaggio.

Tra incendi e momenti di panico la donna deve gestire anche la sua vita privata fatta sempre di alti e bassi come per tutti. La donna protagonista viene interpretata dalla talentuosa Christine Eixenberger e al suo fianco troviamo Stefan Murr che in Germania è piuttosto attivo e amato dal pubblico anche se fuori dai confini nazionali rimane ancora poco noto nonostante apprezzato da chi guarda film come questo. Non possiamo che augurare la buona visione a un pubblico piuttosto fidelizzato e che appartiene a una fascia media della popolazione.

Marie is on fire – tempi burrascosi, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Marie is on fire tempi burrascosi. Nella cittadina di Wildegg, in Germania, troviamo un gruppo di vigili volontari sempre pronti a dare manforte ai cittadini e non solo per quanto riguarda gli incendi.

Un giorno prende fuoco l’autofficina di Altay con Marie e i suoi colleghi impossibilitati a fare più di tanto di fronte alle fiamme che divampano. La protagonista è molto legata alle persone che gestiscono questo posto e ne soffrirà comprensibilmente. Deciderà così di prendersi cura di una famiglia che in quell’incendio ha perso praticamente tutto. Questo scatenerà anche la generosità degli altri cittadini pronti ad aiutare. Marie però improvvisamente capirà che qualcosa le è sfuggito e che probabilmente l’incendio è stato doloso e in mezzo a questa storia ci sarebbe proprio un cittadino.

