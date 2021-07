Marie is on fire Un amore in fiamme/ Su Canale 5 il film con Christine Eixenberger

Marie is on fire Un amore in fiamme vain onda oggi, venerdì 2 luglio, su Canale 5 a partire dalle ore 16:45. Si tratta di un nuovo episodio della serie tedesca Herzkino di ZDF del 2016. Il cast è composto da Christine Eixenberger, nei panni della protagonista Marie Reiter, Stefan Murr in Stefan Weingartner, Wolfgang Fierek (Ernst Reiter) , Saskia Vester (Irene Reiter), Sylta Fee Wegmann (Angie Schwarz), Gabriel Raab (Marco Schober), Nicole Gerdon (Rita), Julian Looman (Philipp). Costruito in maniera intelligente il film riesce ad arrivare alle persone grazie alla sua grande carica emotiva, anche se sono diversi i punti in cui si fa fatica a rimanere svegli. Per fortuna Mediaset ha deciso di mandarlo in onda di pomeriggio anche se non è da escludere che qualcuno possa usarlo come sonnifero per il pisolino.

Marie is on fire Un amore in fiamme, la trama del film

La protagonista di Marie is on fire Un amore in fiamme, Marie Reiter (Christine Eixenberger) è un membro dei vigili del fuoco volontari e capo dell’ora di consultazione dei cittadini a Weilheim. Cerca di spegnere ogni incendio e di essere sempre lì per le persone, combatte per i suoi ideali, la sua famiglia e i suoi amici con mordente umorismo e inarrestabile volontà. Non passa molto tempo prima che la vigile del fuoco Marie Reiter (Christine Eixenberger) e il suo fidanzato Stefan (Stefan Murr) siano chiamati a una nuova missione nell’undicesimo film della serie ZDF ” Marie is on fire ” (scritto e diretto dall’artista altoatesino che vive a Vienna Hans Hofer).

Si erano appena innamorati durante una festa di piacere in barca quando arriva il messaggio: “Due bambini scomparsi!” Due bambini si mettono in pericolo in mezzo ad un lago, Marie (Christine Eixenberger) fa appena in tempo a salvarli. Il padre dei bambini non c’era. Dalla morte di sua moglie, è stato sempre più coinvolto in una dipendenza dal gioco d’azzardo. Anche Philipp (Julian Looman), il padre del figlio di Marie, Max (Moritz Regenauer), sembra dimenticare di avere un figlio. Scappa e lascia il piccolo Max deluso. Marie ora deve prendere una decisione seria e decide che Philipp non avrà più un posto nella sua famiglia. Questo è l’unico modo in cui può proteggere la sua piccola famiglia e solo così può godersi la sua nuova vita con Stefan (Stefan Murr) spensierata.

Quando Marie (Christine Eixenberger) in Marie is on fire – Un amore in fiamme deve salvare i due bambini dal lago a causa dell’oblio del padre, si rispecchia nella loro situazione familiare e il fatto accaduto accende una riflessione sulla propria vita personale: anche il padre di suo figlio sembra dimenticare il suo ruolo ed è sempre deludendo più spesso suo figlio. Ma anche Marie stessa si vede intrappolata in una sorta di dilemma: Stefan, il suo amante, ha commesso un’azione che non è rimasta senza conseguenze. È stato un’avventura di una volta. Ora l'”avventura” lo rivuole, ma Stefan resta convinto: Marie è la donna del “per sempre”! Quindi d’ora in poi saranno in tre: Stefan, Marie e Max, il loro figlio, di cui il padre in Australia non si cura affatto. Marie decide di sposare il suo nuovo ragazzo e scopre che lui ha la stessa romantica idea. Wolfgang Fierek come allievo modello, Saskia Vester come matrona che difende sua figlia Marie – si mescolano in un forte stile bavarese. Jürgen Tonkel e David Zimmigart, come sindaco e suo assistente, formano una strana coppia farsesca. Aggiungete a ciò il bellissimo paesaggio (è stato girato di nuovo nella “terra blu” tra Weilheim e Garmisch). Quindi una volta che sarete coinvolti in questo mondo da sogno del cinema del cuore, non ne uscirete così facilmente. Col passare del tempo, si è in qualche modo affascinati dalla faccia tosta con cui Eixenberger conquista lo schermo. Bastano pochi frammenti di parole nella sceneggiatura e grazie allo sguardo fedele di Eixenberger, e vi ritroverete nel bel mezzo dei grandi e dei piccoli drammi di Wildegger.



