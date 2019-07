Marie is on fire – Un amore in fiamme/ Su Canale 5 il film con Saskia Vester

Marie is on fire – Un amore in fiamme va in onda oggi, 1 luglio, a partire dalle ore 16:40 su Canale 5. Il film è una produzione tedesca realizzato per il piccolo schermo. In Germania, la pellicola televisiva appartenente al genere romantico è andata in onda per la prima volta nell’anno 2016. Il regista di tale film è Edzard Onneken, direttore che ha una certa esperienza con film del genere. Il cast dell’opera è composto dai protagonisti del film che sono Christine Eixenberger e Stefan Murr oltre ai comprimari che fungono da personaggi secondari, interpretati da Saskia Vester, Moritz Regenauer e Wolfgang Fierek. Gli sceneggiatori della pellicola televisiva sono due, vale a dire Klaus Henrik e Michael Kenda.

Marie is on fire – Un amore in fiamme, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Marie is on fire – Un amore in fiamme. La storia si svolge in un piccolo centro cittadino della Baviera, regione posta al sud est della Germania. In questa ridente località, dove tutti si conoscono e sono buoni amici, la giovane Marie insieme al fidanzato Stefan stanno per sposarsi. I due infatti, sembrano amarsi e sono fidanzati da diversi anni. Di comune accordo quindi, hanno deciso di mettere un punto fermo nella loro vita ed unirsi in matrimonio. Entrambi gli amanti hanno comunque avuto un figlio da relazioni precedenti, ma ora vogliono ricominciare trovando affinità l’uno nell’altro. Allestiscono quindi un piccolo fienile per preparare la cerimonia del loro matrimonio ed iniziare insieme quello che si prospetta essere un capitolo nuovo della vita. Tuttavia, mentre i preparativi procedono, scoppia un incendio improvviso nel fienile ed i due ragazzi scampano per poco alla catastrofe. Non ci sono danni, anche grazie all’arrivo della squadra dei pompieri che arriva in modo tempestoso, capitanata da Ernst, il padre di Marie. Tuttavia, la ragazza protagonista si rende conto che può fare qualcosa per riuscire a migliorare il corpo dei vigili del fuoco della sua città. Decide quindi di unirsi volontaria al corpo dei vigli del fuoco donando un contributo che la farà acquisire maggiore fiducia nei suoi mezzi e renderà la città più sicura.

