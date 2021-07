Marie is on fire Una vita per gli altri/ Su Canale 5 il film con C.Eixenberger

Marie is on fire Una vita per gli altri vain onda su Canale 5 oggi, 9 luglio. Si tratta di un film adatto per tutta la famiglia con connotazioni drammatiche che farà parte della programmazione pomeridiana. Il film che vede la regia del bravo professionista pakistano Edzard Onneken, potrà essere visionato a partire dalle 16.50. Ottimo feeling per gli attori che interpretano i protagonisti, essi, Christine Eixenberger e Stefan Murr avendo già lavorato assieme nell’episodio precedente (Marie is on Fire: un amore in fiamme) riescono a fornire una buona interpretazione. Da segnalare anche la presenza di Wolfgang Fierek che interpreta Ernst Reiter. Il film prodotto dalla televisione tedesca ZDF ha visto la sua prima apparizione proprio sul piccolo schermo, riscuotendo un buon successo.

Le sabbie del Kalahari/ Su Rete 4 il film con Harry Andrews (oggi, 9 luglio 2021)

Marie is on fire Una vita per gli altri, la trama del film

La pellicola Marie is on fire Una vita per gli altri verte sulla vita di una donna che ricopre il ruolo di vigile del fuoco volontario. Ella avrebbe il compito solamente di segnalare eventuali incendi, ma a causa del suo carattere si ritrova quasi per sbaglio a partecipare ad un operazione di spegnimento. Avviene allorquando a prendere fuoco è la casa al cui interno abita la piccola Sophie Brunner. Marie con grande coraggio e a rischio della sua stesa vita salva la ragazzina, riuscendo a portarla fuori tramite una spericolata azione dal tetto della casa. Il salvataggio oltre a rendere soddisfacente il lavoro di Marie porta a un rapporto privilegiato con la ragazzina. Le due diventano quasi inseparabili, il loro legame si rinsalda sempre più quando la donna viene a sapere dei problemi di Sophie.

L'allenatore nel pallone/ Streaming del film su Rete 4 con "Lino Banfi in gran forma"

La piccola ragazza infatti in quel periodo vive una situazione psicologica precaria, avendo scoperto da poco che il padre non è il suo vero padre biologico. Marie ripercorre la sua vita e cerca di aiutare in ogni modo la sua nuova amica. Marie sa infatti benissimo cosa la ragazzina prova, avendo nel passato dovuto gestire i problemi psicologici del figlio, Max, cresciuto senza la guida del padre. Il film analizza anche i piccoli problemi quotidiani che intervengono in ogni nucleo familiare, con le incomprensioni i litigi (soprattutto quelli che Marie ha con il padre) e le soddisfazioni che ognuno di noi prova nello svolgimento delle giornate.

LEGGI ANCHE:

Fast and Furious/ Streaming del film su Italia 1 tra scontri e corse clandestine

© RIPRODUZIONE RISERVATA