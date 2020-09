Marie is on fire – veleni/ Su Canale 5 il film con Stefan Murr (oggi, 4 settembre)

Marie is on fire – veleni andrà in onda venerdì 4 settembre nel primo pomeriggio di Canale 5 alle ore 16.30. L’opera è stata girata di recente e nello specifico nel 2019 in Germania con il titolo originale di Lügen und Geheimnisse dal regista tedesco Marcus Weiler. I personaggi principali sono Christine Eixenberger e Stefan Murr, i due protagonisti del film. Si tratta di una pellicola di genere azione, drammatico.

Marie is on fire – veleni, la trama del film

La trama di Marie is on fire – veleni racconta le vicissitudini di Marie, un vigile del fuoco che decide di indagare privatamente sul malore che colpisce una giovane fanciulla, Emma. La ragazza infatti improvvisamente ha un mancamento e i genitori chiamano subito l’ambulanza, nei paraggi anche la giovane Marie che prende a cuore questa causa e si reca in ospedale a trovare Emma.

Qui, viene a conoscenza del fatto che il malore sembra essere collegato ad un avvelenamento. Marie si reca così dai genitori di Emma e si accorge subito che qualcosa non va, nell’impianto di biogas della casa infatti vengono smaltiti dei rifiuti tossici.

Come vigile del fuoco Marie ha il dovere morale di intervenire ma le cose di complicano in quanto non sembrano molto contenti gli abitanti del palazzo dell’intromissione della ragazza nei loro affari. Come si concluderanno le cose per Emma, la sua stessa vita verrà messa in pericolo dagli abitanti del posto. Al tempo stesso la giovane Marie si torva sotto sopra dal punto di vista personale, il suo Stefan infatti sta per mettere a rischio nuovamente la sua relazione.

