Mariela Ballesteros, ex Gianmaria Antinolfi/ “Dopo Belen è venuto a piangere da me..”

Gianmaria Antinolfi è uno dei nomi caldi del gossip 2020 per il flirt, già finito, con Belen Rodriguez. Il suo nome, nelle ultime settimane, è stato presente su tutti i settimanali rosa, ma chi è davvero Gianmaria Antinolfi? A svelare tutto è la sua ex fidanzata, Mariela Ballesteros, argentina come Belen e mamma di due bambini, Santiago e Lucas e che con Antinolfi ha vissuto una storia durata ben quattro anni. Mariela, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola dal 5 agosto, racconta di aver incontrato Gianmaria Antinolfi durante un addio al celibato a Capri. All’epoca lei stava attraversando un periodo difficile a causa della fine del suo matrimonio, ma Antinolfi, con un serrato corteggiamento, riuscì a conquistarla. Dopo un inizio idilliaco, tutto cambia. “Per Giangi l’amore non è una cosa seria e la situazione a un certo punto esplode. Fino ad arrivare a un punto di non ritorno. Sono la mamma di due bambini, non potevo più gioca giocare”, racconta la bella Ballesteros.

Mariela Ballesteros: “Ho visto Gianmaria Antinolfi dopo la fine della sua storia con Belen, ma nessun ritorno di fiamma”

La storia tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sarebbe definitivamente finita. A confermarlo è proprio Mariela Ballesteros che, ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini, svela di aver rivisto il suo ex dopo la fine del flirt con la showgirl argentina.”Quella sera in cui ci avete fotografato era fuori dal locale del mio ragazzo. Abbiamo chiacchierato, nessun ritorno di fiamma, ci mancherebbe e ho notato la sua sofferenza per la fine della storia con Belen. Una semplice chiacchiera, mi ha chiesto come mai non fossi andata al suo compleanno che ha festeggiato a Capri e, al termine, ognuno per la sua strada. Anche Belen era a Capri? Mi risulta che non fossero insieme, però. So che la storia è finita”, ha svelato Mariela. Oggi, la Ballesteros ha una nuova storia d’amore ed è sereno e, alla luce anche delle dichiarazioni di Dayane Mello, aggiunge: “Alla luce di tutto quello che ho visto e letto, posso dirle una cosa? Non è cambiato di una virgola dalla persona che ho conosciuto. Diciamo che anche con me ha sbagliato. Nei sentimenti non è stabile. Sono sicura di non conoscere tutta la verità sulla nostra storia, ma oggi, onestamente, poco mi importa”, ha concluso.



