Mariella ignorata dal figlio Alessandro: pace a C’è posta per te?/ “10 anni che non mi parli, ricominciamo!”

Mariella cerca una riappacificazione col figlio Alessandro a C’è posta per te 2023

La puntata di C’è posta per te del 28 gennaio 2023 ha tra le sue storie anche quella di Mariella, accompagnata dal figlio Salvatore. Lei ha due figli, Salvatore appunto e Alessandro. Col primo va tutto bene, il secondo vuole vederla e sentirla da 10 anni. Il figlio non le perdona che 10 anni fa una sera non è tornata a casa perché l’ex marito aveva detto ai suoi figli che l’aveva tradito. Lei non sapeva come tornare in casa e giustificarsi davanti ai figli.

Marina, regalo speciale alla matrigna Juliet a C'è posta per te/ "Papà è morto, tu sei la mia seconda mamma"

Alessandro aveva 15 anni quando è accaduto il fatto. Da allora non ha mai voluto rispondere alle telefonate della madre e mai voluto vederla. Solo in un’occasione le ha risposto, dicendole: “Hai fatto la tua scelta ora lasciami in pace”.

Mariella al figlio Alessandro: “Dieci anni senza te, ricominciamo!”

Mariella tenta allora la carta di C’è posta per te per riappacificarsi col figlio Alessandro che ha infatti accettato l’invito ed è in studio. Non sembra stupito di trovare dall’altra parte sua madre che esordisce con una preghiera: “Sono 10 anni che non ho un tuo abbraccio, un tuo bacio e che non ti sento dire la parola ‘mamma’. Lo so, ti ho deluso, però proviamo a mettere una pietra sopra. Il tempo passo e il rancore non porta da nessuna parte, solo a tenere lontano le persone che si amano. Ti chiedo di aprire la busta per ricominciare”. Lui aprirà?

VALENTINA E CORRADO, MATRIMONIO FINITO PER UN TRADIMENTO "VIRTUALE"/ C'è posta per te: lui non perdona!

LEGGI ANCHE:

CARMEN PIANGE PER SUO PADRE A C'È POSTA PER TE: "IGNORATA PER 20 ANNI"/ De Filippi lo incastra: "Pasticcione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA