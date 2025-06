Marigold Hotel è una commedia d'autore con un cast stellare diretta da John Madden. Tra i protagonisti Judi Dench, Dev Patel e Maggie Smith

Marigold Hotel, film su Rai 1 diretto da John Madden

La seconda serata di Rai 1 di mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 23:15, ha in programmazione il film Marigold Hotel (titolo originale The Best Exotic Marigold Hotel), una commedia sentimentale del 2012 diretta dal film maker John Madden, candidato al premio Oscar per la miglior regia di Shakespeare in love (1998) e regista di altri film di successo, come i più recenti Miss Sloane – Giochi di potere (2016), con Jessica Chastain, e L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat (2021), con Colin Firth.

Il soggetto del film è basato sul romanzo These Foolish Things, di Debora Moggach su sceneggiatura di Ol Parker, noto per aver scritto e diretto Ticket to Paradise (2022) con Julia Roberts e George Clooney. Di grande rilievo la colonna sonora di Thomas Newman, grande compositore candidato per 15 volte all’Oscar e autore di alcune tra le più belle musiche da film come quelle per Le ali della libertà (1995), American Beauty (2000) e Skyfall (2013), che ha saputo mixare abilmente partiture originali e canzoni tradizionali indiane.

Il film è stato un grande successo tanto che è stato realizzato un sequel nel 2015, sempre diretto da John Madden, dal titolo Ritorno al Marigold Hotel, e una serie TV di stampo documentaristico dal titolo The Real Marigold Hotel, in cui celebrità inglesi “over” si trasferiscono in India per provare ad avere esperienze simili a quelle narrate nel film.

Il cast di attori è composto dal meglio che il Regno Unito ha saputo produrre, ovvero Judi Dench, Maggie Smith, Dev Patel, Tom Wilkinson e Bill Nighy. Tra loro non c’è un vero protagonista in quanto per ognuno è stato ritagliato un personaggio con una storia importante e l’interpretazione è corale e appassionata.

La trama del film Marigold Hotel: una “Villa Arzilla” in India

In Marigold Hotel, un gruppo di pensionati, attratti da una vita migliore anche dal punto di vista finanziario, decide di trasferirsi a Jaipur, in india, per alloggiare in quella che viene pubblicizzata online come una casa di riposo per anziani lussuosa e al tempo stesso economica, il Best Exotic Marigold Hotel.

Ognuno di loro ha una serie di difficoltà da appianare o desideri da realizzare: Evelyn è una vedova il cui marito ha lasciato un’eredità fatta solo di debiti; Graham è un giudice dell’Alta Corte che ha nostalgia dei suoi luoghi d’infanzia e vuole tornarci; la coppia composta da Jean e Douglas cerca un luogo in cui poter vivere meglio con la pensione dopo aver investito tutti i risparmi nella nuova impresa della figlia; Muriel è una governante che vuole sottoporsi a un’operazione all’anca decisamente meno costosa in India; Madge è una donna che ha avuto molti matrimoni e altrettanti divorzi e cerca una nuova relazione, infine Norman è un anziano scapolo impenitente che cerca nuove avventure per ritrovare la giovinezza perduta.

Quando questo gruppo eterogeneo giunge sul posto non trova esattamente il comfort e il lusso che aveva potuto visionare dal sito ufficiale. Si scopre che il titolare, Sonny, aveva ritoccato pesantemente le foto per scopi pubblicitari, spinto da una situazione finanziaria disastrosa sull’orlo del fallimento. I pensionati decidono comunque di restare, ciascuno reagendo a modo suo, e tra nuove storie d’amore, rivelazioni sconcertanti e avventure, le loro vite si intrecceranno con quelle della popolazione locale e con il proprietario dell’hotel Sonny. Riusciranno tutti a trovare la felicità?