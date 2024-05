Marika Abbonato, chi è corteggiatrice non scelta da Daniele Paudice a Uomini e Donne/ “Spensierato con lei..”

Marika Abbonato, chi è la corteggiatrice non scelta da Daniele Paudice a Uomini e Donne

Chi non ha letto le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi scoprirà sul momento chi sarà la scelta di Daniele Paudice tra Gaia Gigli e Marika Abbonato. Nelle scorse settimane, invece, il sempre attento e affidabile Lorenzo Pugnaloni sul suo sito e profilo social ha anticipato cos’è successo durante la registrazione, la scelta è ricaduta su Gaia Gigli, ma chi è Marika Abbonato, la corteggiatrice non scelta di Daniele Paudice? Nata a Palermo, ha 24 anni e più precisamente vive a Bagheria.

Marika Abbonato, la non scelta di Daniele Paudice ad Uomini e Donne, ha frequentato la Facoltà di Economia che poi ha abbandonato per tentare di entrare in Medicina. Parallelamente si è appassionata al mondo dello spettacolo. Ha partecipato a diversi concorsi prima di aggiudicarsi la fascia di Miss Palermo. In un’intervista concessa a Il Giornale di Sicilia ha confessato: “Non ho mai fatto nulla per provare seriamente, non ho mai preso lezioni di recitazione o altro. Però, so già di essere più tagliata per le pubblicità o la televisione, anche se il cinema ha di certo il suo fascino.”

Come ha reagito Marika Abbonato alla non scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne: la frecciata social

Dalle registrazioni del 6 maggio di Uomini e Donne si scopre che Daniele Paudice ha scelto come sua nuova fidanzata Gaia Gigli ma come ha reagito Marika Abbonato? La 24enne non si è scomposta più di tanto essendo sempre stata consapevole della complicità e sintonia tra il tronista e la rivale. Tuttavia lei ha sempre confessato di provare una forte attrazione per Daniele mentre quest’ultimo ha più volte ammesso di essere più spensierato in sua compagnia.

Il primo bacio tra Marika e Daniele è scattato subito dopo poche esterne, tra i due c’è sempre stata sintonia ma il tronista ha scelto Gaia, come ha reagito Marika alla non scelta? In studio non è rimasta spiazzata più di tanto ma nei giorni successivi molti utenti sui social hanno notato una frase sibillina che ha tutta l’aria di essere una frecciata: “Tutto o niente” a chi era rivolta?

