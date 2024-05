Marika Abbonato, chi è la corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne/ “Presa da lui” ma la scelta…

Marika Abbonato sarà la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne? Chi è la corteggiatrice

La scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne è ormai imminente, e sono tanti i fan del programma a chiedersi se questa ricadrà su Marika Abbonato. 24enne originaria di Bagheria, una città vicino a Palermo, in Sicilia, Marika ha già avuto modo di farsi conoscere sul piccolo schermo, avendo partecipato alle selezioni di Miss Italia, vincendo il titolo di Miss Palermo. Se la moda è la sua grande passione, Marika si è anche dedicata agli studi: ha frequentato il liceo classico, per poi iscriversi alla Facoltà di Economia. Tuttavia ha preferito poi gli studi medico-sanitari.

In un’intervista rilasciata a Il Giornale di Sicilia, Marika aveva parlato proprio del possibile futuro in TV: “Il sogno che chiedo a Miss Italia è quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, mi piacerebbe. – aveva ammesso – A dire il vero, non ho mai fatto nulla per provare seriamente, non ho mai preso lezioni di recitazione o altro. Però, so già di essere più tagliata per le pubblicità o la televisione, anche se il cinema ha di certo il suo fascino”.

In TV Marika ci è arrivata e anche per trovare l’amore. Il percorso con Daniele Paudice a Uomini e Donne non è stato privo di ostacoli, primo il forte feeling del tronista con la rivale Gaia Gigli. Per molti proprio questa seconda sarà la scelta di Daniele, motivo per il quale Marika potrebbe concludere la sua avventura a Uomini e Donne con una grande delusione. D’altronde, la corteggiatrice, proprio nell’ultima puntata andata in onda, ha confessato di tenere molto a lui: “Quando sto con lui sto bene, sono molto presa”. Tuttavia, a queste parole, Daniele ha risposto dicendosi di essersi sentito ‘frenato’ per l’esterna fatta prima con Gaia.











