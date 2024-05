Marika Abbonato dopo la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne/ “Ecco perché gli avrei detto no”

Marika Abbonato dopo la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne

Marika Abbonato è la non scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne: il tronista, infatti, le ha preferito Gaia Gigli con cui ha lasciato il programma. Marika, in studio, dopo aver ascoltato la scelta di Daniele, ha augurato il meglio a Daniele spiegando di essere contenta che abbia fatto una scelta di cuore. Una reazione elegante che il pubblico ha particolarmente apprezzato mentre ha attaccato Daniele per la le parole usate in studio per annunciare il discorso. Al termine della scelta di Daniele, Marika ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di WittyTv svelando che, qualora fosse stata la scelta, avrebbe detto no.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 MAGGIO 2024/ Bacio tra Marcello e Francesca

“Sono contenta che lui abbia scelto con il cuore. Mi sono risparmiata la fatica di dirgli di no qualora avesse scelto me. Gli avrei detto di no”, ha spiegato la ragazza che, commossa, ha spiegato di essersi sentita come un’amante nel corso dei mesi in cui ha corteggiato Daniele.

Marika Abbonato: ecco perché avrebbe detto no a Daniele a Uomini e Donne

Perché Marika Abbonato avrebbe detto no a Daniele Paudice qualora lui l’avesse scelta? A rispondere è stata la stessa corteggiatrice che si è aperta totalmente svelando il proprio stato d’animo ai microfoni di WittyTv al termine della puntata di Uomini e Donne. “Non mi ha dimostrato tante cose, nonostante dicesse che lo faceva. Mi sono sentita dall’inizio alla fine una amante. È una cosa che mi rimprovero”.

Daniele Paudice sceglie Gaia Gigli a Uomini e Donne/ Ma sul web è polemica: tutti dalla parte di Marika

Marika, poi, ha spiegato che pur essendo stata interessata a Daniele, non ha mai provato un vero sentimento nei suoi confronti: “Quando l’ho visto in esterna con Gaia, era felice. Io non posso parlare di sentimenti ma di sensazioni. Secondo me, a prescindere, se lo merita. Mi auguro di riuscire ad abbassare tutti i miei scudi, vivere con leggerezza”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA