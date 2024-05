Marika Abbonato rompe il silenzio dopo la scelta di Daniele a Uomini e Donne/ Lo sfogo social: “Fa male…”

Marika Abbonato non è la scelta di Daniele Paudice, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne. La conferma del fatto che il tronista abbia scelto di continuare la frequentazione con Gaia al di fuori delle telecamere arriva dalla stessa corteggiatrice siciliana.

Nelle ultime ore, infatti, Abbonato ha rotto il silenzio dopo il rifiuto del tronista non nascondendo la sua sofferenza: “Qualcuno mi spieghi perchè una frequentazione di nemmeno qualche settimana faccia più male della mia ex relazione di anni e anni” ha scritto la ex corteggiatrice su Tik Tok. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato Daniele a scegliere Gaia, i dettagli si conosceranno solo con la messa in onda delle prossime puntate del dating show.

Daniele Paudice indeciso tra Marika Abbonato e Gaia: “Sono confuso”

Daniele Paudice, nelle ultime puntate di Uomini e Donne, si è mostrato piuttosto indeciso tra Marika Abbonato e Gaia. Dopo aver baciato la corteggiatrice siciliana, Gaia si è parecchio infastidita reagendo piuttosto male alla clip video della loro esterna.

Il tronista, nell’esterna successiva, ha baciato Gaia dimostrandosi molto emozionato: “Non vedo l’ora di innamorarmi. Ho bisogno di sentire quelle sensazioni” ha dichiarato. Paudice bacia entrambe le ragazze e questo lo manda ancora più in confusione: “Mi è rimasto poco tempo. Voglio vivere tutto al mille per mille. Sono confuso. Le cose si mettono male per me! Voglio essere convinto della scelta che farò“. In base alle numerose anticipazioni che circolano sul web sarebbe stata proprio Gaia la scelta del tronista, nonostante non sia ancora andata in onda la puntata. Nelle ultime ore, infatti, Marika Abbonato si è sfogata sui social esternando tutta la sua delusione.

