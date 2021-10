Marika e Marcello, Uomini e Donne/ Armando Incarnato e Ida sbottano: “Basta”

Nuovo colpo di scena nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata trasmessa il 26 ottobre. Maria De Filippi apre l’appuntamento odierno chiamando al centro dello studio Marika e Marcello. Entrambi hanno scelto di conoscersi dopo aver chiuso le rispettive storie. La dama, infatti, stava conoscendo Armando Incarnato il quale, tuttavia, ha scelto di chiudere il rapporto non fidandosi di lei mentre Marcello ha cominciato a guardarsi nuovamente in giro dopo aver chiuso con Ida Platano.

Entrambi alla ricerca dell’amore, Marcello e Marika hanno scelto di uscire insieme e conoscersi. Vedere al centro dello studio la dama e il cavaliere ha fatto perdere la pazienza ad Armando Incarnato che punta duramente il dito contro la dama.

Armando Incarnato contro Marika e Marcello

Armando Incarnato attacca duramente Marika. “Ora comincio a credere alle parole di Ida (Platano ndr) sulle telefonate. Ci sono anche le chat in cui racconta ad un’amica che vuole fare l’attrice e che non aveva interesse per me. Io, accanto, una donna falsa e bugiarda non la voglio”, sbotta Armando.

“Ma sei geloso?”, chiede Gianni Sperti. Armando nega di essere geloso, ma di essere infastidito dall’atteggiamento di Marika. Anche Ida Platano punta il dito contro Marcello. “Sei finto“, afferma la dama con il sostegno di Armando Incarnato. “Fatevi la vostra storia“, conclude Marcello che ha deciso di mettere un punto definitivo al suo rapporto con Ida e di andare avanti tuffandosi nella conoscenza con Marika.

