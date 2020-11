Marika Fruscio contro Diletta Leotta/ “Non è giornalista, non è preparata sul calcio”

Pesante stoccata quella di Marika Fruscio nei confronti di Diletta Leotta. La giovane conduttrice, volto di Top Calcio24, ha rilasciato un’intervista a Sportpaper, in cui ha lanciato una stoccata alla collega: “Innanzitutto lei non è una giornalista, lo vorrei sottolineare – ha esordito la Fruscio, per poi precisare – è una brava presentatrice, ma si basa sulla bella presenza e sulla dialettica. Sul calcio non è preparata, a lei preferisco sicuramente Giorgia Rossi”. Dunque una bella donna con una buona dialettica ma una scarsa preparazione sul calcio di cui comunque si occupa. Un pensiero, quello della tifosa del Napoli, che potrebbe presto ricevere la replica della diretta interessata, che alle critiche d’altronde è piuttosto abituata. Chiusa la parentesi Diletta Leotta, la Fruscio ha poi parlato di calcio.

Marika Fruscio, dal Napoli al calciatore “più sexy”

Nel corso dell’intervista Marika Fruscio, da grande tifosa sfegatata del Napoli, ha anche parlato del campionato in corso: “Siamo solo all’inizio, il Napoli è una delle candidate per la vittoria finale. La nuova Juve non sembra così inarrivabile, ma anche la stessa Inter non mi ha fatto finora una grande impressione. Può esserci la sorpresa Napoli, ma anche il Sassuolo o l’Atalanta possono ambire alla vittoria finale nonostante tutte le difficoltà”. E non è mancato un commento su chi, secondo lei, è il calciatore più sexy della Serie A: “Secondo me è Llorente, un bel ragazzo anche se attualmente non gioca nel Napoli”, ha risposto la conduttrice.



