Mare Fuori continua ad attirare migliaia e migliaia di spettatori. La fortunata serie tv ambientata al Napoli, che vede protagonisti giovani con vite difficili, dentro e fuori dal carcere minorile, si è arricchita di recente anche di un altro personaggio: Luna. Interpretata da Marika Gambardella, Luna è un personaggio centrale nella serie, che ha conquistato i telespettatori, che hanno avuto fin da subito un’empatia con Luna. Partendo da sé stessa e dalla sua personalità, Marika Gambardella ha raccontato chi è lei, quali sono i suoi sogni e i suoi obiettivi nel lavoro e non solo. “Sono una persona che ha una sua storia” ha esordito Marika parlando a Coming Soon, spiegando di essere molto determinata e che ama circondarsi di persone autentiche, che non fingono. Si è poi definita “ambiziosa, testarda e molto empatica”. Caratteristiche che la accomunano alla sua Luna, il personaggio che interpreta in Mare Fuori.

L’avventura di Marika Gambardella nel mondo del cinema è iniziata per caso, quando un suo amico le ha proposto di realizzare uno shooting per un brand. “Da lì ho iniziato a studiare e propormi nei vari casting” ha rivelato a Coming Soon, spiegando inoltre come è arrivato il provino per Mare Fuori. “È stato tutto molto lineare. Con la mia determinazione e la mia voglia di fare, al provino ho portato tutta me stessa, la mia verità e una mia idea sul personaggio di Luna”. Un personaggio che poi l’attrice di Napoli ha dovuto approfondire e studiare.

Marika Gambardella: “Ho avuto un cambiamento interiore”

Marika Gambardella si è detta “orgogliosa” di aver interpretato un personaggio complesso ma sincero come Luna, che la rispecchia molto in diverse caratteristiche. “La mia Luna abbatte gli stereotipi” ha spiegato l’attrice, orgogliosa del fatto che sia un’icona per la comunità LGBT. Dopo Mare Fuori, la vita dell’attrice è cambiata molto: “La gente mi riconosce ma comunque sono tranquilla: alcuni mi chiamano Luna”. A livello personale, invece? “Sicuramente c’è stato un cambiamento interiore, è cresciuta l’ambizione” ha raccontato ancora a Coming Soon.