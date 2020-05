Marika Sacco, moglie Giovanni Vernia/ “Gli avevo detto di no perché…”

Pubblicità

Giovanni Vernia torna ospite a Vieni Da me e magari questa volta con lui ci sarà anche l’amata moglie Marika Sacco che l’ultima volta non lo accompagnò. La moglie del celebre attore ed ex volto noto di Zelig non ama stare sotto i riflettori e non si conosce molto di lei ma quello che è certo è che quando si sono conosciuti lui lavorava alle Poste a Roma e quando l’ha vista ha cercato la sua email per mettersi in contatto e corteggiarla, pochi anni dopo e nonostante il suo primo no, i due hanno costruito la loro famiglia e fu lui stesso a deciderlo dopo il suo primo anno in tv: “Decisi di sposarla dopo il primo anno di tv. Andavo in discoteca tutte le sere, poi a Milano…».

MARIKA SACCO, LA MOGLIE DI GIOVANNI VERNIA E MADRE DEI SUOI FIGLI

La stessa è stata Marika Sacco è stata fautrice dei cambiamenti nella sua vita: “Quando feci Zelig ero country manager di questa azienda americana. Percepivo anche uno stipendio importante. Ho tenuto insieme le due vite per un anno, poi nel 2009 ebbi l’ultimatum dalla mia agenzia. Io non volevo lasciare il lavoro, mia moglie mi disse di provarci”. Dal loro amore sono nati Matilda (“Il cui nome è legato alla discoteca dove andavamo si chiamava così. Ci andavamo ogni giovedì sera”) e Giulio Louis in onore del nome che avevano scelto per lui e poi per il padre di Giovanni che è morto proprio un mese prima della sua nascita: “Il nostro è stato un legame importante, un grande amore che ha dato al comico l’energia necessaria per rincorrere e raggiungere il suo sogno…”.



