Marika Sacco, moglie Giovanni Vernia/ I figli Matilda e Giulio Louis

Marika Sacco è la moglie del comico Giovanni Vernia. I due si sono conosciuti molto prima che Vernia diventasse famoso: “La conobbi quando lavorai per un anno alle Poste Italiane a Roma. Stavo insegnando un software ai dipendenti. Mi piacque, cercai la sua email e comincia a scriverle visto che mi mandarono a Siena… Decisi di sposarla dopo il primo anno di tv”, ha raccontato il comico a Caterina Balivo nel programma “Vieni da me”. Marika Sacco ha sempre creduto nel talento del marito e lo ha sempre sostenuto: “Quando feci Zelig ero country manager di questa azienda americana. Percepivo anche uno stipendio importante. Ho tenuto insieme le due vite per un anno, poi nel 2009 ebbi l’ultimatum dalla mia agenzia. Io non volevo lasciare il lavoro, mia moglie mi disse di provarci”, ha racconto sempre su Rai 1.

I figli di Marika Sacco e Giovanni Vernia

Marika Sacco e Giovanni Vernia hanno avuto due figli, Matilda e Giulio Louis. Nel salotto di Caterina Balivo, qualche anno, fa il comico e imitatore ha spiegato come hanno scelto i nomi dei due figli: “Perché mia figlia si chiama Matilda? La discoteca dove andavamo si chiamava così. Mio figlio Giulio Louis? Dovevamo chiamarlo Giulio, ma un mese prima della sua nascita venne a mancare mio padre. Volevo chiamarlo come lui: siccome Giulio Luigi non era bello, scegliemmo Giulio Louis perché a mio padre piaceva la Francia e la sua eleganza”. Giovanni Vernia è molto riservato e anche sui social pubblica molto raramente foto della sua famiglia. Vernia, insieme alla moglie e ai figli, vive a Milano.

