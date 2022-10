Marilena, chi è la mamma di George Ciupilan del GF Vip/ Lui:”Non potevo credere che fosse così bella”

Marilena, mamma di George Ciupilan: “Quando avevo otto anni…“

Nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip 2022, George Ciupilan si è aperto sul suo difficile vissuto familiare. Non solo la separazione dei genitori quando era piccolo, ma anche l’assenza di rapporti con il padre che era solito bere, come aveva raccontato in un’intervista a Chi. A regalargli una ghiotta occasione di riscatto è stata mamma Marilena, che l’ha portato con sé in Italia quando aveva 8 anni: da quel momento il giovane concorrente del reality ha vissuto assieme a lei.

“Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza […] mi ha portato fuori“- aveva spiegato nel corso dell’intervista a Chi – “Mentre passeggiavamo mi ha chiesto una foto ricordo. In realtà le serviva la mia foto per il passaporto. Poi mi ha chiesto di fare shopping per acquistare capi di abbigliamento per mio cugino. Finito il giro siamo saliti su un Van e ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia“.

Il rapporto di George Ciupilan con la mamma, che potrebbe presto fargli una sorpresa al Grande Fratello Vip 2022, si è stretto anno dopo anno. L’adolescenza trascorsa in Italia gli ha concesso di recuperare il rapporto e il tempo perduto e, proprio grazie a lei, decise di fare il provino per il reality Il Collegio che gli valse i primi sprazzi di popolarità in tv: “Una sera ho guardato Il Collegio su Rai2 e ho detto a mia madre: ‘Faccio il casting, mi prendono mamma, vedrai’. Lei, che in quel momento faceva piccoli lavoretti, mi ha risposto: ‘Vai, sono con te’“.

Nella Casa di Cinecittà il giovane tiktoker si è di recente aperto ai suoi coinquilini, parlando delle sue origini e del suo complicato vissuto familiare: “Io vengo da Husi. L’ultima volta ci sono stato a 17 anni per 3 ore. Mia madre vive qui, sono figlio unico. Tutti i familiari, quello che c’è, sono in Romania“. Al momento vive con la mamma, mentre con il papà ha rivelato di non avere più alcun tipo di contatto: “Non abbiamo nessun rapporto. Vive nel solito posto dove sono nato, ultimamente mi ha scritto un messaggio. Si sono separati quando avevo un anno, non li ho mai visti insieme“.

