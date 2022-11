Marilena, chi è la mamma George Ciupilan “Ho lottato per averlo”/ La nuova vita con il compagno

Marilena, mamma di George Ciupilan, la fuga dalla Romania e la rinascita in Italia con il nuovo compagno

Marilena è la mamma di George Ciupilan. La donna si è trasferita in Italia, dalla Romania, quando l’attuale concorrente del Grande Fratello vip 2022 aveva 8 anni. Trasferirsi in Italia è stata una scelta difficile, ma sentita che la donna ha fatto per dare un futuro migliore al figlio che ha cresciuto da sola dopo l’addio al marito. Non si sa che lavoro faccia la donna anche se, in passato, dai racconti fatti da Ciupilan, pare che la donna abbia lavorato come badante subito dopo il suo arrivo in Italia. Marilena si è così stabilita in Liguria trovando anche l’amore.

Da tempo, infatti, ha una relazione stabile con un compagno che ha un ottimo rapporto con George che, in lui, vede una figura paterna che non ha più riconosciuto nel padre naturale che non vede e non sente da anni. Mamma orgogliosa del figlio, ha accettato di fargli una sorpresa entrando nella casa di Cinecittà per regalare a George, ma anche a tutto il pubblico, una grandissima emozione.

Le toccanti parole della mamma di George Ciupilan al figlio

Bellissima ed elegante, Marilena ha conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip 2022 parlando del legame speciale con il figlio. “Sono contenta di quello che stai facendo, sono molto felice e orgogliosa di te“” – le parole dette dalla signora Marilena che ha poi condiviso con il pubblico le battaglie che ha dovuto affrontare per “Ho lottato per averlo, per crescerlo e mi dispiace che non sono riuscita a stargli vicina quando era piccolo. Non volevo fargli vedere che soffrivo“., ha aggiunto la donna.

George Ciupilan che, nella casa sta facendo fatica ad aprirsi e a raccontarsi totalmente, di fronte all’immagine della mamma che è la persona più importante della sua vita, non ha detto crollando e lasciandosi andare alle lacrime.











