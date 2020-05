Marilena Vinci aggredita inviata Stasera Italia/ Video “C’è assembramento” e donna…

Pubblicità

Aggressione in diretta durante “Stasera Italia Speciale weekend” per un’inviata del programma condotto da Veronica Gentili. Ha rischiato grosso mentre raccontava quanto stava accadendo a Roma, visto che il dibattito verteva sulla movida. Mentre la conduttrice discuteva con l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, è arrivata una segnalazione dalla regia. «C’è un momento… Sta succedendo qualcosa a Roma alla nostra inviata in questo momento», ha subito avvertito la Gentili. Nel frattempo la regia ha subito mandato in onda le immagini da Roma. «Ma come la stanno aggredendo?», ha chiesto incredula la conduttrice. L’inviata in questione è Marilena Vinci, che è stata aggredita verbalmente da due persone. «Nessuno vi sta riprendendo», diceva lei mentre le rivolgevano insulti pesantissimi. «La telecamera ficcatela nel c…», le ha urlato una donna. «Non ti riprendo, non ti riprendo», provava a rassicurare l’inviata. Veronica Gentili ha provato allora a richiamare l’attenzione: «Mettiti in sicurezza perché ci manca solo questo».

Pubblicità

MARILENA VINCI, AGGREDITA INVIATA STASERA ITALIA

Prima che le immagini sfumassero, si è sentito dire da una donna: «Guadagnate du spicci così, vergogna». L’inviata di Stasera Italia invano provava a dirle che non li stavano riprendendo, infatti le telecamere non li stavano riprendendo. «Chiedo alla regia di intervenire», ha allora detto Veronica Gentili e così l’attenzione è rientrata in studio ed è ripreso il dibattito con l’assessore lombardo Giulio Gallera. Poi però è stata richiamata la loro attenzione da Roma, dove la situazione rischiava di precipitare. L’inviata Marilena Vinci ha infatti raccontato in un secondo collegamento che hanno spaccato il faretto della telecamera. «Ci hanno aggredito, ci hanno intimato di allontanarci», ha detto la giornalista in preda all’agitazione. «C’era un assembramento con persone che erano lì a bere, è passata la polizia che poi se ne è andata. Erano senza mascherina e senza rispettare le distanze di sicurezza». L’inviata ha raccontato di essersi avvicinata cautamente, quando è stata raggiunta di nuovo dalla coppia: «Fate cronaca di merda per guadagnare du spicci. Io vi faccio causa», ha urlato la donna. E allora Veronica Gentili ha chiesto alla sua inviata di andare via e quindi ha precisato: «Non stiamo a fare i vouyer, cerchiamo di raccontare la vita sociale e mondana perché ha a che fare con le esigenze sanitarie e con la riapertura di un Paese».

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE



© RIPRODUZIONE RISERVATA