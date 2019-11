Marilisa Pino supplente de Il collegio 4/ Ci sarà? “Oggi interrogo o no?”

Marilisa Pino, la bellissima supplente de Il collegio 4 che, nella scorsa puntata del docu-reality di Raidue ha conquistato tutti, tornerà in classe nella nuova puntata in onda oggi, martedì 19 novembre? L’insegnante di italiano ed educazione civica, nella puntata della settimana scorsa de Il collegio, è entrata in classe per sostituire l’assentwe professor Maggi, titolare della cattedra. La sua presenza ha letteralmente fatto impazzire non solo i maschi della classe, ma anche gli studenti a casa che sui social si sono complimentati con lei augurandosi di poter avere una professoressa dolce come lei. La La supplente, però, ha anche scatenato la gelosia delle ragazze de Il collegio che si augurano di riavere presto il professor Maggi. Nella puntata del docu-reality in onda questa sera, dunque, la supplente Pino ci sarà?

MARILISA PINO, LA SUPPLENTE ASSENTE NELLA PUNTATA DE IL COLLEGIO 4

Marilisa Pino ci sarà o non ci sarà nella nuova puntata de Il collegio 4? Ad insegnare italiano ed educazione fisica ai collegiali che, dopo il rapporto negativo dell’ispettore scolastico saranno divisi in due gruppi, maschi e femmine, sarà ancora la supplente Pino o tornerà il professor Maggi? A scatenare i rumors sulla presenza o meno della supplente è stata la stessa insegnante che, questa mattina, su Instagram, ha pubblicato una foto scrivendo: “oggi interrogo o no?”. Le sue parole si riferiranno alla vita reale o a ciò che accadrà nel reality di Raidue? In attesa di scoprirlo, la professoressa Maggi, con una sola puntata, ha letteralmente fatto impazzire tutti come si evince dai commenti degli utenti su Instagram. “Interrogate me”, “mi offro volontario”, “se intteroga, voglio essere il primo”, “la più bella”, scrivono i followers pronti a seguirla sia in tv che nella vita di tutti i giorni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA