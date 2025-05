Tutto su Marilù Guarnieri, la dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le dame del parterre del trono over di Uomini e donne, una delle più belle è sicuramente Marilù Guarnieri, la 39enne che arriva dall’Abruzzo ma vive a Milano con il figlio e dove lavora come allenatrice di pattinaggio sul ghiaccio che è anche una sua grande passione. Presente sui social dove ha anche condiviso una foto scattata in camerino con Marina, la dama che sta uscendo con Arcangelo, Marilù pubblica anche foto dei suoi piccoli allievi che ama trasformarsi in grandi campioni. Marilù, tuttavia, non è alla sua prima esperienza nel parterre del trono over.

In passato, infatti, la dama ha provato a conoscere e corteggiare Riccardo Guarnieri senza, tuttavia, riuscire a conquistarlo. Quest’anno, invece, la dama ha cominciato a conoscere prima Pierpaolo e poi Enrico Molari che, tuttavia, sta uscendo anche con Agnese De Pasquale.

Marilù Guarnieri chiude con Enrico Molari a Uomini e Donne?

Marilù Guarnieri, con la sua bellezza, ha colpito Enrico Molari che, al centro dello studio, ha spiegato che, sin dal suo arrivo, è stato attratto sia da Marilù che da Agnese De Pasquale. Con quest’ultima, il cavaliere ha avuto una conoscenza più approfondita al punto che Agnese, in studio, si scaglia contro il cavaliere dopo aver saputo dell’uscita di Enrico con Marilù.

Nella puntata di Uomini e Donne del 20 maggio 2025, Marilù torna nuovamente al centro dello studio accomodandosi accanto alla stessa Agnese e di fronte ad Enrico. Al centro dello studio, Marilù scopre che Enrico è uscito nuovamente con Agnese e che l’ha accompagnata anche in clinica. Una scoperta amara per la dama che non nasconde la delusione.