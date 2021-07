Marilyn Manson, nuove accuse di stupro/ Ashley Morgan Smithline: “V*gina lesionata”

Il cantante Marilyn Manson è stato nuovamente accusato di violenza sessuale. Alle accuse fatte in precedenza da Esmé Bianco, Ashley Walters e un’altra persona che ha preferito rimanere anonima, si aggiungono quelle di una quarta donna, che ha depositato una causa contro di lui per danni morali, percosse, traffico di esseri umani e stupro. Il suo nome è Ashley Morgan Smithline, è una modella e si è detta pronta a trascinarlo in tribunale.

Nella sua denuncia la donna racconta di quando Manson l’ha contattata per la prima volta nell’estate del 2010, dicendole di volerla scritturare per un film. Secondo la Smithline, inoltre, il cantante si sarebbe in seguito infatuato di lei, arrivando a portarla a Los Angeles affinché recitasse nel remake di “True Romance”. Arrivata in città le avrebbe chiesto di trasferirsi a vivere da lui e questo, per l’accusa, violerebbe la legge sul traffico di essere umani, perché l’ha fatta trasferire da Bangkok, dove viveva, incoraggiandola a lasciare la carriera di modella per fare l’attrice con la falsa promessa di apparire in un film.

Ashley Morgan Smithline: le sue accuse di violenza sessuale

Ashley Morgan Smithline aveva rilasciato delle dichiarazioni in merito al caso già tempo fa a People. Raccontò delle umiliazioni e della brutta piega che prese la loro relazione: un giorno la donna si è svegliata con polsi e caviglie legate, mentre Marilyn Manson la stava penetrando. E quando gli ha detto di fermarsi, lui ha risposto di “chiudere quella ca**o di bocca” e di “stare buona, perché non puoi violentare qualcuno di cui sei innamorato”. In quell’occasione il cantante ha causato alla Smithline delle lesioni alla vagina.

Ma gli episodi non finiscono qua, in seguito Manson l’ha di nuovo aggredita con un coltello risalente all’epoca dei nazisti, l’ha frustata e l’avrebbe addirittura marchiata con le iniziali “MM” su una gamba. Ha cercato anche di soffocarla. Stando sempre alle affermazioni della modella, gli abusi sono durati mesi (i due si sono frequentati fino al gennaio 2013) e quando Ashley gli diceva che voleva lasciarlo, lui la minacciava di morte. Un rappresentante di Marilyn Manson ha negato queste affermazioni dicendo che il loro rapporto è durato meno di una settimana e che “dice talmente tante falsità”.



