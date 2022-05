Marilyn Monroe di Andy Warhol venduta a 195 mln di dollari/ Asta record da Christie’s

“Shot Sage Blue Marilyn”, il ritratto di Marilyn Monroe realizzato da Andy Warhol, è stato venduto all’asta per una cifra monstre da Christie’s: stiamo parlando di un importo pari a 195 milioni di dollari, che, al cambio, corrispondono a 184 milioni di euro. Si tratta di un record assoluto nell’universo delle aste e, più in generale, per un’opera d’arte del ventesimo secolo.

Operatori luce e gas: "Prezzo bloccato bollette insostenibile"/ Pronta nuova stangata

Quest’ultima venne dipinta dal re della pop art nel 1964, a due anni di distanza dalla morte della star di Hollywood. Il quadro di Andy Warhol riprende una foto promozionale scattate per il film “Niagara” e raffigura una Marilyn Monroe con capelli gialli, ombretto azzurro sopra gli occhi e labbra rosso vivo. Come evidenziato da Rai News, il pittore trasformò il ritratto “in una icona pop modificandone i colori, il volto rosa color gomma americana, le labbra rosso rubino e l’ombretto azzurro sulle palpebre, in uno sfondo d’insieme verde salvia. Il grande artista pop dipinse cinque versioni con diversi sfondi: rosso, arancione, blu, blu salvia (quello appunto messo all’asta) e turchese”.

Fauci: “Dopo il covid ci sarà un'altra pandemia”/ “Prepariamoci ora ad affrontarla”

MARILYN MONROE DI ANDY WARHOL VENDUTA ALL’ASTA: CIFRA RECORD, BATTUTO IL PRIMATO PRECEDENTE DI PABLO PICASSO

La Marilyn Monroe di Andy Warhol è stata battuta all’asta e venduta in un lasso di tempo del tutto ristretto; sono infatti serviti appena 240 secondi, quattro giri d’orologio, affinché Lerry Gagosian se la aggiudicasse, superando il precedente primato in ambito artistico, detenuto dalle “Donne di Algeri” di Pablo Picasso e la cui “cessione” nel 2015 aveva fruttato 179,4 milioni di dollari.

In queste ore, peraltro, emergono ulteriori dettagli a proposito dell’acquisto a una cifra monstre della Marilyn Monroe di Andy Warhol; infatti, è stato reso noto che il prezzo pagato è del tutto vicino a quello della base d’asta (secondo Rai News, Christie’s aveva pronosticato 200 milioni di dollari come massimo della stima di partenza) e il ricavato andrà totalmente in beneficenza alla “Thomas and Doris Ammann Foundation” di Zurigo, che si dedica a migliorare la vita dei bambini di tutto il mondo grazie alla fornitura di programmi di assistenza sanitaria ed educativa. L’esempio tangibile di come un capolavoro imperituro possa anche tramutarsi in un’occasione per fare del bene e aiutare il prossimo.

Bollettino vaccini covid oggi 10 maggio/ 160.531 quarte dose somministrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA