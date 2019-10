Marilyn Monroe e Carlo Croccolo/ “L’ho amata quando beveva e prendeva eccitanti”

Carlo Croccolo, morto oggi 12 ottobre, a 92 anni, non è stato solo uno degli attori comici italiani più importanti, ma anche un uomo dal fascino indiscusso al punto da aver conquistato anche una delle donne più belle e desiderate del mondo ovvero Marilyn Monroe. A confessarlo per la prima volta fu lo stesso Croccolo che, diversi anni fa, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e canzoni confermò il clamoroso gossip. «Sì, è vero. Marylin Monroe e io abbiamo avuto una storia d’amore. E’ durata soltanto tre mesi ma io ero pazzamente innamorato di lei. Solo che stare con lei era un inferno e io, alla fine sono fuggito», confessò l’attore. Carlo Croccolo e Marilyn Monroe si conobbero nel periodo peggiore della vita dell’attrice. Un anno dopo il loro incontro, infatti, nel 1962, la Monroe morì. All’epoca, la diva stava affrontando un periodo di depressione arrivata dopo la fine della storia con Yves Montand. “L’ho incontrata a una festa a Los Angeles, attraverso Sammy Davis e l’entourage del presidente John Fitzgerald Kennedy. Io me ne stavo in disparte finché non ho visto lei. Abbiamo iniziato a parlare e poi… E’ cominciata così, come cominciano tante storie”, raccontò ancora Croccolo.

CARLO CROCCOLO: 2HO AMATO MARILYN MONROE QUANDO GIA’ BEVEVA E PRENDEVA ECCITANTI”

La storia d’amore tra Carlo Croccolo e Marilyn Monroe durò solo pochi mesi, ma l’attore ha vissuto con il ricordo di una delle donne più belle e ammirate del mondo la cui vita, però, è stata ricca di dolore. Durante il periodo in cui i due si amarono, infatti, la Monroe era già finita nel tunnel dell’alcol e assumeva anche eccitanti come raccontò lo stesso Croccolo a Tv, Sorrisi e Canzoni. «Marilyn era stupenda anche se aveva un po’ di cellulite. Quando è iniziata la nostra storia, Norma già prendeva eccitanti e beveva. Il suo fisico aveva cominciato a risentirne. Per tutto il tempo che siamo stati insieme ho fatto di tutto per farla smettere. Purtroppo non ci sono riuscito. Certo, non era facile fare il cavalier servente, nemmeno per una donna così straordinaria, ma era l’unico modo per stare insieme a Norma» – raccontava l’attore che provò a starle comunque vicino senza, tuttavia, riuscirci – «Dovevi accettare tutto di lei, anche il fatto che, magari ubriaca, conosceva uno e spariva con lui per giorni. Io l’ho accettato finché, un giorno, non ce l’ho fatta più e sono fuggito».

