Marilyn Monroe, suo padre era Charles Stanley Gifford/ Dna ricostruito con capelli e…

Scoperta la verità sul padre di Marilyn Monroe: era Charles Stanley Gifford e la diva del cinema, morta a soli 36 anni, non ha mai saputo con certezza chi fosse il suo genitore. Un mistero che ha tormentato la sua intera (breve) esistenza e che è stato risolto, sembra definitivamente dal regista e produttore francese François Pomès, autore del documentario “Marilyn, Her Final Secret”. Come dicevamo, il padre di Marilyn Monroe era sicuramente Charles Stanley Gifford e tale certezza deriva dal fatto che è stato possibile comparare il Dna dell’attrice con quello dei nipoti di Gifford.

Pomès , si legge su QN, “è riuscito a entrare in possesso di due ciocche di capelli della diva dal collezionista americano John Reznikoff. Una ciocca era formata da tre capelli dell’attrice raccolti da Allan Abbott, la persona che ha imbalsamato il suo corpo il giorno in cui è morta. Proprio questa ciocca è stata affidata a Ludovic Orlando, esperto di archeologia molecolare, e nella cheratina è stato rinvenuto un frammento di Dna”. Poi, è stato utilizzato un campione di saliva del pronipote di Gifford. Il risultato è stato sorprendente.

MARILYN MONROE, SVELATO IL MISTERO: SUO PADRE ERA CHARLES STANLEY GIFFORD

“I capelli di Marilyn Monroe che abbiamo usato sono stati raccolti dalla persona che ha imbalsamato il suo corpo il giorno in cui è morta e siamo stati in grado di ricavare il 22% del suo profilo genetico da essi”, ha spiegato Pomès, che sta producendo il documentario per “Label News”. Il regista-produttore ha detto di aver “trascorso anni e notti insonni per realizzare questo documentario di un’ora e rivelare una volta per tutte chi era il padre della Monroe”, infrangendo un segreto di famiglia.

Peraltro, scrivono le principali agenzie stampa che riprendono le sue dichiarazioni, “la cosa che mi ha colpito di più è stata vedere la reazione della famiglia di Charles Stanley Gifford, che è stata letteralmente sopraffatta da questa prova inconfutabile”, ha rivelato Pomès. “Marilyn, Her Final Secret” sarà trasmesso in anteprima a giugno sul canale francese “Toute l’Histoire”.











