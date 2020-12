Marimonio a prima vista Italia 2020, tutta la verità/ Gianluca e Nicole assenti, ma Andrea e Sitara

Matrimonio a prima vista Italia 2020, anticipazioni speciale “Tutta la verità”

L’avventura delle coppie di Matrimonio a prima vita Italia 2020 è ormai finita, ma questa sera, su Real Time, i fans del reality, avranno la possibilità di scoprire tutta la verità sulle tre coppie che hanno appassionato il pubblico con le loro storie. Purtroppo, nessuna delle coppie protagonista è rimasta insieme, ma durante lo speciale di questa sera dal titolo “Tutta la verità” verranno a galla i motivi che hanno portato i protagonisti a dirsi definitivamente addio. La separazione che ha spiazzato più di tutti i fans è quella di Luca e Giorgia. Sin dal primo giorno di matrimonio, i due sposini avevano fatto innamorare i fans di Matrimonio a prima vita Italia sfoggiando un feeling e un’alchimia fuori dal comune. Molti utenti del web avevano scommesso sulla nascita di una vera storia d’amore tra i due, ma alla fine, anche Luca e Giorgia si sono lasciati. Questa sera, di fronte agli esperti, la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini, racconteranno tutta la verità. A scatenare la crisi insanabile tra i due sarebbe stata l’ex Annalisa e un argomento delicato come la madre scomparsa di lui.

Matrimonio a prima vista Italia: nuovo amore per Nicole?

Allo speciale di Matrimonio a prima vista Italia 2020 dal titolo “Tutta la verità”, non parteciperanno tutti e sei i protagonisti. Sarà, infatti, assente Gianluca che, trovandosi in Danimarca per lavoro, non è riuscito a tornare. Non ci sarà neanche Nicole che non parteciperà al confronto finale non volendo incontrare Andrea e Sitara che hanno cominciato una storia dopo la fine del matrimonio di lui con Nicole e di lei con Gianluca. Tuttavia, Andrea e Sitara si sarebbero già lasciati. Sarà davvero così o nel corso delle ultime settimane sarà cambiato qualcosa e i due riusciranno a trovare il modo per ritrovarsi? Anche Nicole, però, regalerà un colpo di scienza. L’ex moglie di Andrea, infatti, invierà un filmato alla redazione di Matrimonio a prima vista Italia 2020 annunciando di aver ritrovato l’amore e di voler proteggere la sua nuova storia. Dopo la delusione vissuta, dunque, la rossa contabile avrà trovato il suo principe azzurro?



© RIPRODUZIONE RISERVATA