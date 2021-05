Marina Castangia, mamma scomparsa da Oristano/ Il fratello “problemi di memoria…”

C’è grande apprensione per la scomparsa di una donna, Marina Castangia, una mamma sessantenne della quale si sono persi i contatti dalla zona di Mogorella, in provincia di Oristano. Del caso torna ad occuparsi oggi la trasmissione Chi l’ha visto, che già nelle precedenti puntate aveva acceso i riflettori sul giallo con un collegamento dalla Sardegna. Marina, detta Marinella, vive con il compagno a Mogorella ma ogni volta che viveva un periodo di grande difficoltà era solita andare a Cabras, suo paese di origine nonchè il luogo dove lo scorso 15 febbraio è stata vista per l’ultima volta dal fratello Antonio. Da quel momento in poi non è più riuscito a contattarla ed il suo cellulare risulterebbe spento. Proprio il fratello, molto preoccupato, si era rivolto alla trasmissione di Rai3 spiegando di non vedere più la sorella da circa tre mesi. Una cosa molto strana anche alla luce del rapporto molto stretto che c’è tra loro due. “Eravamo molto amorevoli tra di noi”, ha spiegato l’uomo, “è molto strano che non si sia fatta più sentire con me”.

L’ultima volta che l’ha vista l’ha trovata tranquilla: “Ha guidato lei per portarmi a Cagliari e mi ha riportato a casa guidando sempre lei. Stava bene, non avrebbe altrimenti fatto 120 chilometri all’andata e 120 chilometri al ritorno. Mi ha assistito ed accompagnato”, ha aggiunto. La trasmissione ha cercato anche di mettersi in contatto con il compagno della donna ma ad oggi l’uomo non si sarebbe reso disponibile.

MARINA CASTANGIA, MAMMA SCOMPARSA DA ORISTANO: APPELLO DEL FRATELLO

Che fine ha fatto Marina Castangia? Il fratello Antonio ha approfittato delle telecamere di Chi l’ha visto per lanciare anche un appello al compagno – o ex? – della donna affinché possa farsi vivo e spiegare anche come stava realmente la sessantenne dal momento che nell’ultimo periodo viveva momenti “di alti e bassi” e “può anche essere in difficoltà”. Il fratello ha spiegato che Marina avrebbe delle patologie: “la memoria non l’assiste più di tanto”, ha aggiunto, “a volte quando prende psicofarmaci le si impasta la bocca nel parlare, nel fare movimenti. Ha degli sbalzi d’umore ma è anche una donna appariscente e allegra”, ha spiegato il fratello. Alla sorella Marinella aveva lanciato un appello: “Fatti viva perché noi ti aspettiamo. Non so il motivo da tre mesi, da quando mi ha accompagnato in ospedale perché non ti sei fatta più sentire. In qualunque posto tu sia e stai bene, faccelo sapere”.

Lo stesso messaggio ha rivolto al compagno della sorella affinché possa dare qualche notizia in più. Si tratta di una pausa di riflessione con il compagno? Intanto, come riporta Castedduonline.it, i figli della donna avrebbero rivolto anche loro un appello spiegando che la donna sarebbe invalida al 75%. Loro l’avrebbero sentita l’ultima volta l’11 marzo scorso: “Da quanto ci è stato detto potrebbe essere nella zona di Terralba. Mamma è alta un metro e sessanta, ha gli occhi castani ed i capelli biondi. Chiunque la veda, vi prego, contatti subito i carabinieri”, ha spiegato uno dei figli attualmente a Londra.



