Marina Ceratto Boratto, cartomante Fellini / “Vedeva oltre, era sensitivo e capiva”

Marina Ceratto Boratto, amica e cartomante del celebre regista Federico Fellini, custodisce con cura i ricordi di un rapporto intenso e genuino. Per lei il ‘Maestro’ Fellini era un mago bianco, capace di vedere oltre le persone. In un’interessante intervista pubblicata recentemente sul Messaggero, la cartomante del regista de ‘La Dolce Vita’, svela un personaggio per certi versi inedito, attratto dall’occulto e dalla cartomanzia. “Vedeva oltre le persone”, racconta Marina Ceratto Boratto sulle pagine del quotidiano, descrivendo il suo quadro astrale “molto malinconico ma comunque dotato di una personalità veramente fortissima”. La sensitiva di Fellini ha condiviso tappe importanti della sua vita privata e professionale, al punto tale da esprimere con certezza che “Fellini era in grado di capire subito che giornata avevi avuto. Era sensitivo”.

Marina Ceratto Boratto, la cartomante di Fellini vuota il sacco: “era superstizioso e una volta..”

La sensitiva Marina Ceratto Boratto a ruota libera su Federico Fellini e sulla sua attrazione per la cartomanzia. “Era una persona superstiziosa“, racconta. “Quando poteva passava sempre in via Lutezia, la strada in cui aveva incontrato Giulietta. Pensava gli portasse fortuna. Quando ha cambiato l’ ufficio a Roma, ha fatto fare il giro delle sette chiese ai furgoni con tutti i mobili”, aggiunge spiegando un aneddoto. Tra una curiosità e l’altra, la cartomante di Fellini riconosce le abilità del maestro nella lettura delle carte. “Non potevo mentirgli perché anche lui sapeva leggerle. Gli dissi che non sarebbe mai riuscito a girare Il viaggio di Mastorna”, si legge. “Per Giulietta degli spiriti girò l’ Italia, conoscendo maghi, medium e sensitivi”, racconta Marina Beratto Boratto in quello che è a tutti gli effetti un ritratto inedito dell’indimenticato ed indimenticabile Fellini.



