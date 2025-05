Tutto su Marina, dama del trono over di Uomini e donne

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, ha conquistato il centro dello studio Marina, una delle nuove dama del trono over. Signora elegante e raffinata, dai capelli scuri e con una bellezza che non passa inosservata, Marina non ha raccontato molto di sé. Tuttavia, nelle ultime puntate, ha conquistato popolarità perché su di lei ha posato lo sguardo Arcangelo, il cavaliere che sta frequentando anche Gemma Galgani e con cui la dama del trono over spera di poter avere una storia.

Gemma Galgani piange per Arcangelo a Uomini e Donne/ "Non riescono neanche a difendermi..."

Prima di uscire con Arcangelo, tuttavia, Marina ha avuto una brevissima frequentazione con Giuseppe prima che quest’ultimo fosse ammaliato dalla bellezza di Rosanna di cui si è dichiarato innamorato e alla quale ha concesso l’esclusiva. Nonostante la prima delusione vissuta in trasmissione, Rosanna è andata avanti incrociando il suo cammino proprio con Arcangelo.

Arcangelo, chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Esce con Gemma e Marina ma Tina lo attacca

Marina e la conoscenza con Arcangelo a Uomini e Donne

Arcangelo, nonostante il primo appuntamento con Gemma Galgani sia andato bene, non ha nascosto il desiderio di conoscere altre dame, in particolare Marina al punto da aver ammesso di aver voglia di baciarla. Un desiderio che la dama ha accolto decidendo di uscire con lui con Gemma che ha dovuto accettare la decisione del cavaliere. Nella puntata di Uomini e Donne del 5 maggio 2025, Marina e Gemma si accomodano al centro dello studio per un confronto con Arcangelo che, per il momento, sta uscendo con entrambe.

“Il suo corteggiamento mi fa piacere”, spiega Marina con Arcangelo che, poi, arriva in studio, spiegando le proprie sensazioni e le proprie emozioni con una Gemma che, in seguito, non nasconde la propria delusione. Una situazione difficile con Tina Cipollari che si scaglia contro il cavaliere che, secondo la bionda opinionista, starebbe prendendo in giro Gemma.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 5 maggio 2025/ Gemma piange per Arcangelo, Francesca auto elimina