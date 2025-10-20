Chi è Marina, la dama del Trono Over di Uomini e Donne? Tutto sul ritorno di fiamma con Arcangelo e gli scontri con Gemma Galgani

Marina è senza dubbio una delle protagoniste più chiacchierate dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Ma, andiamo a scoprire meglio chi è il volto del Trono Over. Marina vive ad Anzio e lavora nel settore della moda. In particolare, gestisce una boutique e collabora con eventi legati al mondo fashion. Durante il suo percorso nel dating show, si è avvicinata Arcangelo, cavaliere noto al pubblico per la sua frequentazione con Gemma Galgani. Tra i due, fin da subito, è scattata una sintonia speciale che ha acceso la curiosità del pubblico e, inevitabilmente, qualche tensione in studio.

Chi è Ernesto, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne/ Prima esterna e Federico va via

Difatti, la loro conoscenza è iniziata subito con alcuni ostacoli a causa della frequentazione passata tra il cavaliere e Gemma. Al che, in alcune puntate, Marina ha confessato di essersi sentita delusa e persino “mortificata” da certi atteggiamenti di Arcangelo, che sembrava ancora indeciso tra due fuochi. Per questo, avevano deciso di prendersi una pausa, allontanandosi per un periodo. Arcangelo, dal canto suo, ha cercato di riconquistare la sua fiducia, ammettendo di essere rimasto colpito da lei come da nessun altra.

Chi è Isabella, dama di Uomini e Donne/ Dura lite in studio con Marina

Marina torna con Arcangelo a Uomini e Donne: tutti i dettagli

Recentemente, però, Marina e Arcangelo sono tornati a frequentarsi, sorprendendo tutti. In questo ritorno di fiamma, Marina si è mostrata più aperta ma anche più cauta, determinata a farsi rispettare e a non rinunciare alla propria dignità per nessuno. Ad ogni modo, la frequentazione è ancora recente e il pubblico di Uomini e Donne non è ancora convinto che, questa volta, la loro storia possa realmente funzionare. Ricordiamo, poi, che in studio c’è ancora Gemma Galgani, che è sempre stata fonte di tensione per loro.