Tutto su Marina, dama del trono over di Uomini e Donne

Marina è la dama del trono over di Uomini e donne su cui ha posato il proprio sguardo Arcangelo, cavaliere del programma di Maria De Filippi che sta uscendo con Gemma Galgani. Più giovane della dama di Torino, Marina è una donna bellissima con i capelli lunghi e scuri e dall’aspetto elegante e raffinato. Il suo fascino e i suoi modi di fare hanno colpito Arcangelo che, in studio, ha ammesso di provare un interesse nei suoi confronti non chiudendo, tuttavia, la conoscenza con Gemma.

Gianmarco Steri, lite con Cristina Ferrara che abbandona Uomini e Donne/ "Mi ha messa nell'angolo"

Di Marina e della sua vita privata, tuttavia, non si sa molto. Per quanto riguarda l’età, potrebbero avere intorno ai cinquant’anni o poco più mentre non si sa se sia stata sposata e se abbia figli. Top secret, anche la professione della dama che, per il momento, non ha svelato molte informazioni su di lei.

Gemma Galgani piange a Uomini e Donne per Arcangelo/ Tina Cipollari sbotta: "Sempre la stessa scena"

Marina e l’uscita con Arcangelo: confronto a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 29 aprile 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gemma Galgani e Marina. Entrambe le dame sono uscite con Arcangelo e la conduttrice manda in onda prima il filmato del post puntata della scorsa settimana e poi i filmati delle esterne che il cavaliere ha fatto sia con Gemma che con Marina.

Al termine delle clip, Arcangelo arriva in studio per un confronto con le due dame per le quali prova un interesse anche se, pare, il cavaliere sia più orientato a conoscere meglio Marina. Quest’ultima, tuttavia, pur ammettendo di voler andare avanti nella conoscenza, non si sbilancia.

Arcangelo, chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Esce con Gemma e Marina: delusione per la Galgani