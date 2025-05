Marina chiude con Arcangelo a Uomini e Donne

Dopo la scelta di Arcangelo di uscire unicamente con Marina, quest’ultima, nella scorsa puntata di Uomini e Donne, aveva chiesto del tempo prima di dare una risposta. Nella puntata di Uomini e Donne del 23 maggio 2025, Maria De Filippi chiama nuovamente al centro dello studio Arcangelo e Marina per annunciare la decisione finale. “Nella mia ultima relazione, ho avuto un compagno che non mi ha mai messa in difficoltà perché non ha mai guardato un’altra donna. Se fossi nella mia vita reale, non avrei mai permesso ad Arcangelo di uscire con un’altra donna e quindi, pensando alla mia vita reale, dico di no“, dice Marina.

Uomini e Donne, Federico Nicotera e Isobel Kinnear di Amici: già finita?/ "L'ha usata, ama ancora ex Carola"

“Sono d’accordo con te. E’ una saggia decisione”, commenta Tina Cipollari che non ha mai creduto all’interesse del cavaliere per le dame con cui è uscito. “Hai fatto tutto questo per arrivare a dire di no”, sbotta Gemma Galgani.

Alessio Pili stella contro Arcangelo e Marina a Uomini e Donne

A commentare la decisione di Marina è Alessio Pili Stella che attacca sia la dama che Arcangelo. “Per me siete tutti e due falsi. A te ha fatto comodo che Gemma ti abbia lasciato il numero per essere lì e attirare Marina e Cinzia. Siete tutti falsi, avete usato Gemma”, dice Alessio Pili Stella difendendo la dama di Torino. “Se non ci fosse stata Gemma, nessuna di voi due sarebbe stata lì ad interagire con lui”, dice ancora Alessio puntando il dito contro Marina e Cinzia.

Morena Farfante e Francesco lasciano Uomini e Donne/ Petali rossi dopo la crisi

“Il piccolo dettaglio è che io, il primo giorno, ho lasciato il mio numero a Isabella e a Marina e alla sera mi hanno chiamato dandomi il numero di telefono di Gemma“, replica Arcangelo.- “Sì ma l’hai preso e hai usato Gemma come esca”, conclude Alessio non credendo affatto né al cavaliere né a Marina.