Marina Cicogna morta a 89 anni: era Signora del cinema italiano/ “Mi sento più bella che da giovane”, diceva

Marina Cicogna è morta a 89 anni: produttrice cinematografica, fotografa, sceneggiatrice e attrice, era la Signora del cinema italiano. Si è spenta, come riportato dal Corriere del Veneto, nelle scorse ore nella sua casa a Roma, come da suoi desideri. Il mondo della pellicola è a lutto per la sua scomparsa.

Era nata nel 1934 dal conte Cesare Cicogna Mozzoni e dalla contessa Annamaria Volpi di Misurata, quest’ultima nipote dell’inventore della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. La passione per il cinema era dunque qualcosa di naturale. Su film iconici come “Teorema” di Pier Paolo Pasolini e “Metti, una sera a cena” di Giuseppe Patroni Griffi c’è la sua firma. Con “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” vinse anche un Oscar, ma non lo andò a ritirare per paura di prendere l’aereo. La sua vita è stata raccontata nel film “Marina Cicogna. La vita e tutto il resto” di Andrea Bettinetti nel 2021 e nel libro “Ancora spero” del 2023. A caratterizzarla è stato anche il modo di vivere liberamente la sua sessualità: ebbe delle relazioni sia con uomini, come Alain Delon, sia con donne, come Florinda Bolkan.

Carlo Ambrosini, morto fumettista di Dylan Dog e Napoleone/ Aveva 69 anni, lavorò anche per Enzo Biagi

Marina Cicogna morta a 89 anni: era Signora del cinema italiano, la battaglia contro il tumore

Soltanto pochi giorni fa Marina Cicogna, la Signora del cinema italiano morta a 89 anni, aveva rilasciato una intervista sulla sua vita al Corriere della Sera. “Io mi trovo con tanta gente che mi dice che sono più bella oggi, a 89 anni, di trent’anni fa, avendo una malattia grave. Anch’io quando mi guardo allo specchio mi dico è vero, ed è una cosa bizzarra. È miracoloso tutto questo. La vita è fatta anche di miracoli”, aveva affermato.

È morto Luigi Berlinguer, ex ministro della Pubblica istruzione/ Aveva 91 anni ed era cugino di Enrico

Il riferimento era a un tumore, di cui aveva sempre parlato liberamente, anche durante la premiazione per il David di Donatello alla carriera. “Ma sai, quando ti dicono signora lei ha un cancro cosa fai, lo metti da parte? È una cosa violenta, inattesa, improbabile. Un medico in Svizzera mi ha dato la notizia e la mia vita è diventata un’altra”, aveva ammesso. E sulla morte: “È un argomento che quando lo vivi addosso devi inquadrarlo. Ci pensi tutto il tempo e ti chiedi come affrontarlo. Non ho una risposta”.

LEGGI ANCHE:

Com'è morto Tyler Christopher/ Addio all'attore di General Hospital per un arresto cardiaco a 50 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA