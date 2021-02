Marina Crialesi, fidanzata Nicolò Zenga/ “Amare è guardare la stessa direzione”

Marina Crialesi è la fidanzata di Nicolò Zenga, il fratello di Andrea Zenga e il figlio di Walter Zenga e Roberta Termali. Con l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 di Andrea Zenga si sono accesi i riflettori sulla vita privata del figlio di Walter Zenga che non ha mai avuto un rapporto con il padre. Retroscena confermati anche da Nicolò Zenga, il primogenito nato dal matrimonio con Roberta Termali che da settimane tiene banco nei talk show televisivi e sui settimanali di gossip. Nicolò Zenga in queste ore ha voluto commentare le parole del padre Walter Zenga ospite di Live Non è la D’Urso scrivendo sui social: “il libro non è mai stato pubblicato, non è nemmeno finito, è la storia della sofferenza provata da un bambino e raccontata attraverso i suoi occhi. Non è un attacco, non è nato per essere tale, ma se questa sofferenza lede la sua immagine, forse potrebbe essere il momento per lui di cogliere lo spunto per fare finalmente un passo importante verso di noi e ricominciare veramente da zero tutti insieme”. Non solo, il figlio di Roberta Termali ha aggiunto: “non ho mai voluto farmi pubblicità in tv per questa cosa, altrimenti l’avrei fatta uscire io durante la prima ospitata. È stata divulgata la prefazione che ho inviato privatamente ad una casa editrice semplicemente per avere un riscontro. Ci tenevo a chiarire questa cosa, e ringrazio tutti ancora una volta per i commenti, sia quelli positivi che quelli negativi”.

Chi è Marina Crialesi, la fidanzata di Nicolò Zenga

A stare accanto a Nicolò Zenga per fortuna c’è la fidanzata Marina Crialesi a cui pochi giorni fa ha dedicato un post con tanto di foto insieme. “Amare non é guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione” – ha scritto il figlio di Walter Zenga alla fidanzata con cui è legato da diverso tempo. Ma chi è davvero Marina Crialesi? Classe 1980, Marina è nata il 29 settembre a Lamezia Terme in Calabria e lavora come attrice. Sin da bambina, infatti, Marina si è interessante al mondo della recitazione e del cinema studiando sin da ragazzina. Poi si è trasferita a Roma per seguire il suo sogno studiando presso la scuola Jenny Tamburi. Poco dopo ha debuttato come attrice: dapprima in teatro e poi nelle soap. Tra i suoi ruoli più famosi c’è sicuramente quello di Beatrice nella soap “Un posto al sole”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA