Marina Crialesi, fidanzata Nicolò Zenga/ “Ti guardo e so che ti amo…”

Nicolò Zenga, il figlio di Walter Zenga e Roberta Termali nonchè fratello di Andrea che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha trovato l’amore di Rosalinda Cannavò, è tra gli ospiti della puntata in onda oggi di Domenica Live. Esattamente come il fratello Andrea, anche Nicolò Zenga sta vivendo una bellissima storia d’amore accanto a Marina Crialesi. L’amore, tra i due, è nato casualmente. Non avevano amici in comune, lui non aveva mai visto Un posto al sole e lei non aveva mai visto una partita di calcio e Temptation Island a cui ha partecipato Andrea Zenga con l’allora fidanzata. Scorrendo la home di Instagram, tuttavia, Marina si è imbattuta in una foto di Nicolò lasciandogli un like. Da lì è cominciata una conoscenza social che li ha portati ad incontrarsi e di conseguenza ad innamorarsi.

Una storia d’amore bella, genuina che rende sereni e felici entrambi. Sui social, sia Andrea che Marina pubblicano foto della loro vita insieme e sono soliti anche scambiarsi dolci dediche d’amore.

La dedica di Marina Crialesi al fidanzato Nicolò Zenga

Innamorata di Nicolò Zenga, Marina Crialesi, in occasione del giorno di San Valentino, si è lasciata andare ad una bellissima dedica d’amore. “Ho iniziato a scrivere sotto questa foto decine e decine di volte, cercando le parole giuste per provare a descrivere cosa stiamo vivendo da tre mesi a questa parte. Cosa è cambiato nella mia vita da quando ci siamo presi per mano. Ma è davvero tantissimo quello che potrei scrivere”, comincia così la dedica che Marina ha scritto a Nicolò Zenga nel giorno degli innamorati. “Allora ho capito che tutto era racchiuso nel senso della parola Amore. Ed è strabiliante vedere come una sola parola possa contenere un universo di piccole grandi cose, gesti, pensieri, azioni… Ancor più strabiliante è vedere quanto la sua potenza esca dagli schemi della logica e del tempo. Ti guardo e so che ti amo“, conclude l’attrice che, con le sue parole, ha emozionato tutte le persone che la seguono.

