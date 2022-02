Marina Crialesi, moglie Nicolò Zenga attrice in “Lea un nuovo giorno”/ “Ci siamo sposati: conta solo l’amore”

Marina Crialesi, la moglie di Nicolò Zenga, è tra le protagoniste della nuova fiction “Lea, un nuovo giorno”, la serie con protagonista Anna Valle. L’attrice è conosciuta dal grande pubblico per il personaggio di Beatrice nella soap di successo “Un posto al sole”. Proprio parlando del personaggio di Beatrice, l’attrice dalla pagine del settimana DiPiù ha rivelato: “il personaggio di Beatrice Lucenti sta per tornare, ho ripreso a lavorare su puntate che andranno in onda prossimamente”.

Che dire un momento davvero magico per l’attrice che recentemente si è anche sposata con Nicolò Zenga. A fare l’annuncio è stato proprio il figlio dell’ex portiere della Nazionale che sui social ha scritto: “ebbene sì… ci siamo sposati – ha scritto comunicato il figlio dell’ex portiere dell’Inter -. Abbiamo voluto fare una cerimonia intima in Comune. Una cosa che fosse solo nostra e condivisa con testimoni e damigelle prima di fare il grande evento in chiesa. Grazie a tutti per i messaggi d’amore che abbiamo ricevuto, perché oggi conta solo questo… l’amore”.

Marina Crialesi e Nicolò Zenga sposati da Bebe Vio

Marina Crialesi e Nicolò Zenga sono diventati marito e moglie. Una cerimonia semplice che i due hanno deciso di celebrare in maniera molto intima e privata. La famiglia del figlio di Walter Zenga, infatti, non ha partecipato come ha rivelato proprio lui: “ho una famiglia numerosa, sarebbe stato squilibrato vedere presente tutti i miei e non i genitori di Marina. Abbiamo parlato con mamma, fratelli, tutti ci hanno detto: ‘Sposatevi e siate felici. Noi lo saremo di conseguenza’”.

A celebrare l’unione civile è stata Bebe Vio grandissima amica della sposa che ha rivelato: ” doveva essere la mia damigella, nel matrimonio in Chiesa che è, appunto, rimandato. Così quando si è deciso di spostarlo, e lo abbiamo comunicato, ci siamo detti: ma perché dobbiamo rinunciare a sposarci? E Bebe sul tema ha subito detto con quel suo entusiasmo travolgente: ‘Ma allora lo faccio io’. Lei c’è sempre stata, fin dal primo giorno della nostra storia””.

