Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni/ Al mare sfoggia un fisico invidiabile

All’interno della famiglia di Chiara Ferragni è apparsa la vera rivale in bellezza dell’influencer. Sua mamma Marina Di Guardo, che al momento è in vacanza in Costa Smeralda ha pubblicato diverse foto in cui mostra a tutti i suoi momenti di relax cullata dalle onde del mare.

Tra gli scatti pubblicati dalla donna in molti hanno notato la sua forma fisica perfetta nonostante i sessant’anni compiuti lo scorso ottobre. La donna si è mostrata in bikini a due pezzi la cui parte superiore è ricamata e molto colorata mentre la parte inferiore è totalmente bianca.

Marina Di Guardo al mare con un fisico da urlo!

La mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo a differenza di sua figlia che pochi giorni fa ha mostrato il momento della partenza di tutta la sua famiglia per Ibiza con il jet privato ha optato per una vacanza in Sardegna in compagnia del suo fidanzato Antonio mostrando a tutti i suoi follower i suoi impegni tra barche e cene di lusso.

Attraverso le foto pubblicate sul suo profilo Instagram Marina Di Guardo ha dimostrato di non sentire minimamente il peso dell’età che avanza e di poter essere una degna rivale per sua figlia in fatto di stile e bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da marinadiguardo (@marinadiguardo)

