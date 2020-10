Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni/ “Fedez? È un ragazzo geniale e sensibile”

Marina Di Guardo è la mamma di Chiara Ferragni, la influencer e imprenditrice digitale protagonista del docu-film “Chiara Ferragni – unposted” trasmesso lunedì 12 ottobre 2020 in prima serata su Rai2. Il documentario racconta la vita di Chiara Ferragni: una giovane ragazza che da Cremona è arrivata a conquistare il mondo diventando “la” influencer più amata e seguita di sempre. Nel docu-film ampio spazio è dedicato anche alla sua famiglia e alla mamma Marina con cui ha un rapporto bellissimo. La popolarità di Chiara però non è facilissima da gestire; a confermarlo è stata la stessa madre che, intervistata da Vanity Fair, ha rivelato: “non è facile. Chiara è molto esposta: ogni giorno c’è un articolo scandalistico, una cattiveria. Però vedo che sa gestire la situazione: le cose le scivolano addosso. Credo dipenda dal fatto che io, femmina vituperata, ho messo al mondo tre femmine che ho cercato di crescere facendole sentire importanti e sicure di loro stesse”.

Marina Di Guardo: “i miei libri non hanno nulla a che fare con la popolarità di Chiara”

Il successo di Chiara Ferragni ha indubbiamente cambiato le vite di tutti; un impatto potentissimo che anche mamma Marina Di Guardo ha vissuto in prima persona: “per anni ha viaggiato sempre e io l’ho vista poco. Lo dico sempre alle mie amiche: ma non poteva fare una bella carriera qui a Cremona?”. La donna, che è anche una scrittrice di libri gialli e noir, però ha sempre precisato una cosa: “a me della notorietà non è mai fregato niente, volevo solo che fosse, lei e le sorelle, contenta. Nei rapporti con Francesca e Valentina mi sembra tutto come prima: se si devono dire le cose, se le dicono. Ho cercato di crescerle senza fare preferenze. E ora mi sembra si sentano tutte uguali, anche se Chiara fa una vita particolare”. Parlando della figlia, la Di Guardo ha menzionato anche il genero, ossia Fedez che è sposato da due anni con la figlia Chiara: “è un ragazzo geniale e sensibile. Quando Chiara ha sentito per la prima volta la canzone in cui Fedez la citava eravamo insieme, ci aveva mandato il link una mia amica. Lei era sorpresa: “Ma dai, Fede l’ho conosciuto una volta!”. Non mi sarei mai immaginata che si mettessero insieme”. Non solo la mamma di Chiara Ferragni, visto che Marina è anche autrice e scrittrice di libri di successo anche se non nasconde che la fama della figlia possa esserle tornata “utile”: “credo mi aiuti per la visibilità, ma mi danneggi per la credibilità che posso avere in certi ambienti dove pensano ‘ah la mamma della Ferragni pubblica libri, chissà chi glieli scrive?’. La sfida è far capire che quanto esprimo non ha nulla a che fare con la popolarità di Chiara”.



