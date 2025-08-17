Marina di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, pare aver ritrovato l'amore al fianco del noto chef Filippo La Mantia: i rumor sempre più forti dopo che...

Nuovo fidanzato per Marina di Guardo? I rumor si rincorrono sulla mamma di Chiara Ferragni, nonché affermata scrittrice, che sarebbe felicemente impegnata con un noto chef. Dopo aver concluso la sua relazione con l’uomo di affari Frank Kelcz, la madre della celebre influencer avrebbe iniziato a frequentare Filippo La Mantia. Il condizionale è d’obbligo, anche se i ben informati come Gabriele Parpiglia assicurano che è tutto vero. Stando alla ricostruzione dell’esperto di gossip, pubblicata su Affari Italiani, sarebbe stata una cena a far scattare la scintilla tra La Mantia e Marina Di Guardo.

I due farebbero coppia fissa da un pezzo e oggi tutto procede per il meglio. Ma chi è e cosa sappiamo sul nuovo fidanzato di Marina di Guardo? Gli appassionati di cucina lo conoscono molto bene, dato che la sua fama lo precede. Eppure Filippo agli inizi della sua carriera lavorava come fotoreporter. Poi, ovviamente, il talento e la passione lo hanno portato in cucina.

Marina di Guardo e Filippo La Mantia, amore a gonfie vele? I rumor lasciano poco spazio ai dubbi

Con Filippo, Marina di Guardo sembra vivere una storia d’amore discreta e lontana dai riflettori, anche se inevitabilmente i nomi dello chef e di mamma Ferragni attirano sempre l’attenzione. Ad oggi i due non sono ancora usciti allo scoperto, ma vedremo cosa accadrà dopo queste voci che si fanno sempre più insistenti.

Filippo La Mantia, ricordiamo, si è aggiudicato l’Ambrogino d’Oro a Milano nel 2021, per una lodevole iniziativa durante il periodo della pandemia, quando decise di tenere aperta la cucina per fornire i pasti al personale sanitario dell’Ospedale Niguarda. Chissà, magari anche questa prova di generosità ha colpito positivamente Marina di Guardo. che oggi sarebbe felice e appagata con lui al suo fianco.