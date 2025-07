Marina Donato, morta la produttrice e vedova di Corrado Mantoni: il legame con il figlio del conduttore

Nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 luglio 2025, è venuta a mancare a Roma Marina Donato, celebre produttrice televisiva e vedova del noto conduttore Corrado Mantoni. Marina aveva 76 anni ed è morta dopo un improvviso malore verificatosi mentre era a cena in un ristorante della Capitale. Da lì, è stata subito trasportata al Policlinico Umberto I, purtroppo i tentativi di rianimarla si sono rivelati vani. La notizia ha fatto subito scalpore nel mondo dello spettacolo italiano, con molti colleghi che hanno voluto ricordare la donna.

Difatti, nel corso della sua carriera, Marina è stata produttrice, curatrice e autrice di programmi cult come La Corrida, Forum, Il pranzo è servito e La prova del cuoco. Attraverso la società di produzione Corìma, fondata nel 2005 con Massimiliano Lancellotti, ha continuato a firmare successi televisivi fino alla recente edizione de La Corrida condotta da Amadeus sul canale Nove nel 2024. D’altronde, Marina era nota al grande pubblico non solo per la sua carriera, ma anche per la sua storica storia d’amore con Corrado, che aveva conquistato l’affetto di tanti.

Marina Donato, figli: la storia d’amore con Corrado

Marina Donato era nata a Roma il 4 luglio 1949 e aveva iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo a soli 24 anni, come segretaria di redazione, per poi collaborare con Corrado in programmi di spettacolo itinerante. Il loro sodalizio professionale si trasformò presto in una relazione amoroso destinata a durare tutta la vita. Difatti, la loro convivenza durò ben 23 anni, prima del matrimonio celebrato in forma riservata il 27 giugno 1996. Il conduttore, però, morì quattro anni dopo, l’8 giugno 1999, a seguito di una malattia legata al tabagismo, a soli 75 anni.

Nonostante la loro lunga relazione, i due non hanno avuto figli insieme. Tuttavia, Corrado aveva già un figlio, Roberto, nato dal suo precedente matrimonio con Luciana Guerra, al quale Marina ha fatto da seconda mamma. Difatti, la donna si è presa cura di lui dopo la morte del conduttore, mantenendo continuando ad essere presente nella sua vita, pur non essendo la sua madre biologica.