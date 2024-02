Marina Doria, chi è la moglie Vittorio Emanuele Filiberto di Savoia?/ Lui: “A nessuno dissi del matrimonio”

Moglie Vittorio Emanuele, chi è Marina Doria? Da campionessa di sci a mancata Regina

È morto oggi Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia Umberto III. Si è spento ad 87 anni lasciando il figlio Emanuele Filiberto e la moglie Marina Ricolfi Doria, chi è? La donna ha 88 anni ed ha passato gran parte della sua vita al fianco del marito. I due infatti si sono conosciuti più di 70 anni fa e sono rimasti insieme per quasi 50 anni.

Emanuele Filiberto, chi è il figlio di Vittorio Emanuele di Savoia?/ Rapporto con il padre: "Poco presente"

La moglie di Vittorio Emanuele Marina Doria, nata in Svizzera da genitori italiani, sin da piccola si appassionò allo sci nautico e lo praticò ad altissimi livelli, vincendo ben tre campionati del mondo, oltre a 23 titoli svizzeri e 12 europei e 4 titoli mondiali. Interruppe la sua carriera sciistica nel 1960 a soli 25 anni. Da allora si dedicò principalmente alla sua famiglia, il marito ed il figlio Emanuele Filiberto.

Emanuele Filiberto, chi è il figlio di Vittorio Emanuele di Savoia?/ Rapporto con il padre: "Poco presente"

Marina Doria e l’amore contrastato con Vittorio Emanuele di Savoia, lui: “Sposati in segreto”

L’amore tra Vittorio Emanuele di Savoia e la moglie Marina Doria nacque negli anni ’50 ma fu sin da subito contrastato. Al padre Umberto III, conosciuto come il ‘Re di Maggio’ perché il suo breve regno durò soltanto un mese, avrebbe preferito per suo figlio un donna di nobili origini. Vittorio Emanuele, però, innamorato di Marina si autoproclamò Re nel 1969 e sanò la condizione di ‘borghese’ della sua fidanzata conferendole il titolo di Duchessa. I due si sposarono nel 1970 a Las Vegas con rito civile in gran segreto. Del matrimonio non è stato informato nessuno nemmeno i familiari della coppia.

Emanuele Filiberto, chi è il figlio di Vittorio Emanuele di Savoia?/ Rapporto con il padre: "Poco presente"

Vittorio Emanuele è morto oggi e la moglie Marina Ricolfi Doria gli è stata accanto fino all’ultimo e lo ha sostenuto anche in tutti gli scandali del marito. In una recente intervista la donna confessò:: “Non approvo di certo ma il nostro rapporto non sarà mai macchiato da queste vicende. Amo mio marito. Il nostro legame, oggi, è ancora più forte.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA