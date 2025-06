I figli di Silvio Berlusconi sono nati da due matrimoni diversi: il primo con Carla Elvira Lucia dall’Oglio, la prima moglie del Cavaliere, e il secondo con Veronica Lario, dal quale ha avuto altri tre figli. Dalle prime nozze, celebrate nel 1965, sono venuti al mondo i primi due, Marina e Pier Silvio Berlusconi. Marina, come viene chiamata la primogenita di casa Berlusconi, il cui vero nome è Marina Elvira, è nato nel 1966. Tre anni più tardi la famiglia si è allargata con l’arrivo di Pier Silvio, che ha preso in mano le redini della Mediaset dopo la morte del papà.

I due figli di Silvio Berlusconi non sono affatto volti sconosciuti al mondo dello spettacolo: entrambi, infatti, hanno avuto nel corso della loro vita un ruolo importante sia per quanto riguarda le vicende imprenditoriali delle aziende di casa Berlusconi, sia hanno fatto spesso parlare di sé anche in virtù del rapporto con il papà, sempre stato ottimale. Nelle mani dei due fratelli, primogeniti del Cavaliere, che li ha avuti dal suo primo matrimonio con Carla Elvira Maria dall’Oglio, c’è gran parte di Fininvest, la holding fondata dal padre che include anche la Mediaset. Marina e Pier Silvio Berlusconi sono infatti rispettivamente presidente e amministratore delegato.

Marina e Pier Silvio Berlusconi: che studi hanno fatto i figli di Silvio Berlusconi

Marina e Pier Silvio Berlusconi, i primi figli di Silvio Berlusconi, nati dal suo primo matrimonio, hanno seguito le orme del papà nel mondo dell’imprenditoria. I due primogeniti hanno infatti abbandonato gli studi dopo il diploma: Maria si era iscritta a giurisprudenza ma ha abbandonato dopo un certo numero di esami, mentre Pier Silvio ha fatto lo stesso ma con lettere. I due figli di Silvio e Carla Elvira Lucia hanno dunque scelto di dedicarsi al mondo dell’imprenditoria da giovanissimi, seguendo le orme del papà, che ha insegnato molto ad entrambi, e oggi se ne vedono i risultati.